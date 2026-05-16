Objetivo remontada para la PE Sant Jordi

La PE Sant Jordi se juega la parte por el todo este domingo a las 11 horas en el Camp Municipal Los Nogales (Menorca). Los verdinegros afrontan la vuelta de la fase de ascenso a Tercera RFEF tras sucumbir en el partido de ida por 1-2 ante el CD Migjorn en el Kiko Serra y necesitan una remontada que les permita lograr el tan ansiado ascenso.

Un gol en el último minuto condenó a los hombres de Rafa Payán en el encuentro ante los menorquines, después de que Luzzi hiciera el 1-1 a pocos minutos del final. Ahora el objetivo es claro: sumar una victoria de forma obligatoria para tener opciones de remontar la eliminatoria. En caso de caer eliminado, los ibicencos deberán superar otra doble eliminatoria a doble partido ante otros combinados del archipiélago balear para conseguir el objetivo final hacia la quinta categoría del fútbol español.