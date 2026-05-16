Fútbol sala | Segunda División
El Gasifred Atlético baja el telón con una remontada de película
El conjunto de José Fernández firma una remontada espectacular y derrota por 6-5 al FS Móstoles tras llegar a perder por 0-3 en los primeros diez minutos
El Gasifred Atlético puso este sábado el broche a la temporada 2025/26 con una victoria de prestigio y mucho espectáculo ante el FS Móstoles, al que derrotó por 6-5 en un auténtico partidazo disputado en Sa Blanca Dona. El conjunto madrileño, que llegaba a Ibiza con el billete ya asegurado para el ‘play-off’ de ascenso a Primera División, no se relajó en ningún momento y ofreció, junto a los de José Fernández, un encuentro vibrante que hizo disfrutar a todos los aficionados.
El choque arrancó con un ritmo altísimo y con ambos equipos jugando sin complejos. El Gasifred tuvo la primera gran ocasión con un potente disparo de Moreno que se estrelló en el poste de la portería madrileña. Los ibicencos presionaban con intensidad y dificultaban la salida de balón de su rival, pero fue el Móstoles el que golpeó primero.
Una rápida transición terminó con un remate a placer de Manu Diz para establecer el 0-1. Lejos de conformarse, los visitantes ampliaron su ventaja poco después. Charly aprovechó un balón a la espalda de la defensa para firmar el 0-2 y, apenas un minuto más tarde, Armando hizo el 0-3, dejando muy tocado al conjunto local.
Sin embargo, el Gasifred reaccionó con carácter. José Fernández apostó por el portero-jugador para atacar en superioridad y la maniobra surtió efecto. Vargas recortó distancias y devolvió la esperanza a la grada de Sa Blanca Dona. Poco después llegó el 2-3 en una acción protestada por el conjunto visitante, que reclamó una falta previa no señalada por los colegiados, lo que provocó las airadas protestas del técnico madrileño. El vendaval local no se detuvo ahí. Faly, actuando como portero-jugador, culminó la remontada con el 3-3 a falta de tres minutos para el descanso, desatando la euforia entre los aficionados.
Tras el paso por vestuarios, el encuentro mantuvo la misma intensidad. El Gasifred salió decidido a completar la remontada y dispuso de varias oportunidades, aunque el Móstoles también generó peligro y obligó a intervenir con acierto a Raúl Sánchez. El partido se convirtió en un intercambio constante de golpes y fue Oussama quien terminó por desequilibrar la balanza. El ala local culminó una gran acción individual por la banda izquierda para firmar el 4-3 y, apenas un minuto después, volvió a aparecer con un potente disparo que supuso el 5-3.
Con el Móstoles volcado al ataque con portero-jugador, Caruso aprovechó una recuperación para marcar el 6-3 y parecer sentenciar el encuentro. No obstante, los madrileños no bajaron los brazos y lograron recortar distancias hasta colocarse 6-5 a falta de pocos minutos, poniendo emoción hasta el último segundo.¡
Finalmente, el Gasifred supo resistir y cerró la temporada con una victoria de mucho mérito en una tarde de fútbol sala ofensivo, remontada y espectáculo para despedir el curso de la mejor manera posible.
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