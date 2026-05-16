El Class jugará contra el Caja 87 por subir a Primera FEB tras eliminar al Morón

El Class Bàsquet Sant Antoni jugará su tercera final consecutiva para intentar ascender a la Primera FEB. En un partido más bronco de lo necesario, el conjunto ibicenco eliminó al CB Starlabs Morón en el Pabellón Siroko Sa Pedrera. Los baleares, que traían una renta de +31 del partido de ida (67-98), vencieron también este sábado, pero esta vez por 75-68. Ahora se verán las caras con el Insolac Caja 87, que le dio la vuelta a la eliminatoria frente a la Spanish Basketball Academy. El duelo de ida se jugará en Sevilla el próximo fin de semana, para disputarse la vuelta siete días después en Sant Antoni.

Un inconmensurable Nikola Zizic, MVP con un 26 de valoración (15 puntos y 11 rebotes), condujo a los ibicencos. El pívot montenegrino, que lleva varios partidos brillantes en este play-off, estuvo escoltado por un magistral Dani de la Rúa (máximo anotador con 21 puntos). En el Morón fue Antonio Burgos el que acabó con 15 puntos.

Los ibicencos arrancaron con brío, con un 4-0 de salida gracias a las canastas de Stoilov y Johnson. Contestó Burgos para los visitantes, estableciendo el 4-2, pero De la Rúa puso las cosas en su sitio con un triple (7-2). Los sevillanos venían dispuestos a plantar batalla y, con más corazón que juego, consiguieron darle la vuelta al choque. Fue con una canasta de Orlov para establecer el 10-11.

Una falta de Parejo provocó una trifulca durante varios minutos

Berrocal pidió tiempo muerto para frenar la escalada visitante. Y lo consiguió, porque los sanantonienses, a pesar de no estar finos, lograron llevarse el primer cuarto por un ajustado marcador de 18-13. Se cerró con un triple de Blat, tras el que ya no anotó nadie más.

En el segundo acto, el Class tampoco estuvo cómodo. Los tiros que entraron con facilidad en la ida, no estaban apareciendo en casa. Fue Zizic el que tuvo muy buenos minutos para mantener al Sant Antoni comandando el encuentro. Los visitantes llegaron a ponerse a dos, pero los ‘portmanyins’ apretaron el acelerador para escaparse de +10. Fue con una canasta de De la Rúa, único jugador de los pitiusos que estuvo en la polémica eliminatoria en la que el Morón se llevó el ascenso de Sa Pedrera hace dos años.

Entonces apareció en escena Parejo, protagonista de aquella final en la que cometió una falta clarísima, precisamente sobre De la Rúa, que los árbitros no pitaron y que privó al Sant Antoni de seguir peleando aquel partido. El alero almeriense, que ya había tenido un encontronazo previo con De la Rúa, trabó al base de Azuqueca de Henares, que cayó al suelo. Sus compañeros salieron a defenderlo y se montó una tangana que tuvo el partido interrumpido muchos minutos. Hubo varias sanciones para diferentes jugadores, como la antideportiva a Blat, pero Parejo acabó descalificado ante una tremenda pitada del público.

Victoria cómoda pese a los sustos del Morón

El encuentro se reanudó y los de Berrocal se fueron al descanso venciendo por una cómoda renta de +9 (38-29), que se unían al +31 que lograron los pitiusos en el Pabellón Alameda. El Class seguía con rumbo fijo a la final por el ascenso a la Primera FEB. En el tercer acto, ya con los ánimos más calmados, el Class no pasó apuros. Los pitiusos supieron gestionar bien los minutos. Berrocal repartió esfuerzos entre sus jugadores y el bloque balear llegó al último periodo con viento a favor (61-49).

Se relajó el Sant Antoni en el último cuarto y permitió acciones demasiado fáciles al Morón, que se acercó hasta el 67-59. El técnico del Class, al que no le gustaba lo que estaba viendo, pidió tiempo muerto. Quería que los suyos se enchufaran para acabar los casi cinco minutos que restaban volviendo a mostrar autoridad. No lo consiguió, pero ganó por 75-68. La historia espera al Class Bàsquet Sant Antoni. Quedan dos partidos para conseguir el sueño.