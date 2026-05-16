Asier Martínez, Blanca Hervás y Guillem Crespí vuelan en el Meeting Ibiza Toni Bonet

El Meeting Ibiza Toni Bonet volvió a convertir este sábado a Ibiza en uno de los grandes escenarios del atletismo nacional e internacional en el arranque de la temporada estival. La pista Sánchez y Vivancos de Can Misses acogió una mañana de enorme nivel competitivo con actuaciones destacadas de Asier Martínez, Blanca Hervás y Guillem Crespí, tres de los grandes protagonistas de la mañana.

Uno de los nombres propios de la jornada fue Asier Martínez. El navarro, campeón de Europa de 110 metros vallas y bronce mundial en 2022, afrontaba en Ibiza su estreno al aire libre y lo hizo con una actuación que invita al optimismo. Martínez firmó un registro de 13.44, una marca de enorme valor a estas alturas de la temporada y una señal clara de que vuelve a acercarse al nivel que le llevó a situarse entre los mejores del mundo.

También cumplió con creces Blanca Hervás. La madrileña llegaba a Ibiza después de competir en los World Relays de Botsuana y lo hacía con el aval de su gran trayectoria reciente, coronada con el título nacional de 400 metros short track y con su papel protagonista en el relevo 4x400 metros español, que atraviesa uno de los momentos más brillantes de su historia reciente en el plano internacional.

Guillem Crespí brilló en los 100 metros

La atleta madrileña paró el crono en 51.72, un registro magnífico para el inicio de temporada y muy cercano a su mejor marca personal. Su actuación fue una de las más destacadas de la jornada, no solo por el tiempo, sino por la forma en que dominó la prueba ante rivales de entidad internacional. Hervás superó a la ecuatoriana Nicole Caicedo, doble campeona sudamericana de 200 metros, que fue segunda con 52.60, y a Daniela Fra, especialista en 400 metros vallas, que completó el podio en su debut al aire libre.

El tercer gran foco de la mañana estuvo en la recta de velocidad, donde Guillem Crespí volvió a demostrar su condición de referente del sprint español. El barcelonés, campeón nacional de 100 metros al aire libre y de 60 metros en pista cubierta, también aterrizaba en Ibiza tras los World Relays y afrontaba la cita como una prueba importante para medir su estado de forma. Su respuesta fue contundente: victoria en los 100 metros lisos con un tiempo de 10.35. Con el Europeo de Birmingham en el horizonte, su actuación en la isla supone un punto de partida muy alentador para una campaña en la que aspira a seguir creciendo y a pelear por objetivos ambiciosos.

El Meeting Ibiza Toni Bonet dejó además otras actuaciones de gran nivel. Una de las sorpresas positivas llegó de la mano de Daniela Fra, que firmó una jornada muy completa. Especialista en los 400 metros vallas, la atleta se atrevió con un exigente doblete y respondió con nota. Primero consiguió la tercera posición en los 400 metros lisos y después se impuso en los 100 metros vallas con un tiempo de 13.71, cerrando de la mejor manera la competición femenina del meeting.

Héctor santos se impuso con autoridad en los saltos de longitud

En los concursos, Héctor Santos volvió a demostrar su jerarquía en el salto de longitud. El vigente campeón de España al aire libre necesitó solo dos saltos válidos para hacerse con el triunfo, imponiéndose con una marca de 7.74 metros. El atleta español compitió con oficio y suficiencia, dejando claro que atraviesa un buen momento competitivo y que sigue siendo uno de los grandes referentes nacionales de la especialidad.

El brillo internacional también fue uno de los grandes argumentos de la jornada. En los 1.500 metros masculinos, el marroquí Mohamed Lagraini se llevó la victoria con un tiempo de 3:41.81, por delante del italiano Alessandro Pasquinucci, que también firmó una gran actuación con 3:42.78. La prueba contó con una liebre de lujo, Gonzalo Parra, campeón iberoamericano de 3.000 metros obstáculos en 2022, que contribuyó a lanzar una carrera de mucho ritmo y alto nivel competitivo.

En los 800 metros masculinos, el triunfo fue para el rumano Cristian Gabriel Voicu, que se impuso con un crono de 1:48.58. El 1.500 femenino también dejó una de las actuaciones más interesantes del programa. Con Sara Gallego, plusmarquista nacional de 400 metros vallas, impulsando la prueba, la turca Tugva Güvenç Yenigün logró la victoria con una nueva marca personal de 4:27.66. Su actuación añadió otro nombre propio al balance internacional del meeting y reforzó el atractivo de una competición que cada año suma más presencia extranjera.

La portuguesa Arialis Gandulla se corona en los 100 metros lisos

Otro de los grandes duelos de la jornada se vivió en los 400 metros masculinos. El irlandés Jack Raftery y el británico Alex Haydock-Wilson, plusmarquista europeo del relevo 4x400 metros, protagonizaron una carrera muy ajustada que se resolvió en los últimos metros. Raftery acabó imponiéndose con un tiempo de 46.51, confirmando el altísimo nivel de una prueba que mantuvo la emoción hasta la línea de meta.

En la velocidad femenina, la portuguesa Arialis Gandulla se llevó la victoria en los 100 metros lisos con un registro de 11.45, mientras que en el salto de longitud femenino la británica Funminiyi Olajide se impuso con un salto de 6.64 metros, aunque con viento favorable. Ambas actuaciones completaron un cuadro de vencedoras de marcado acento internacional.

Con este conjunto de resultados, el Meeting Ibiza Toni Bonet volvió a superar expectativas. La prueba no solo reunió a grandes figuras del atletismo español, sino que ofreció un programa competitivo y con capacidad para atraer talento internacional, situando a la cita ibicenca en una posición privilegiada dentro del calendario.

La competición confirma además el valor de Ibiza como destino deportivo. Más allá del atractivo turístico de la isla, el Meeting demuestra que la isla puede acoger eventos de máximo nivel y convertirse en punto de encuentro para atletas que buscan buenas condiciones y un entorno singular.

El Meeting Ibiza Toni Bonet cerró así una edición de alto voltaje, con Asier Martínez recuperando brillo en las vallas, Blanca Hervás rozando su mejor versión en el 400 y Guillem Crespí confirmando su dominio en la velocidad nacional. Tres nombres propios para una jornada que volvió a dejar claro que Ibiza también vuela sobre el tartán.