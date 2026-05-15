La Selección de Ibiza arrasa en la Final Balear Escolar Sub-17 con cinco oros en Palma

La Selección de Ibiza de bádminton volvió a exhibir el potencial de su cantera este fin de semana en la Final Balear Escolar 2026 Sub-15 y Sub-17, celebrada en Palma. La expedición pitiusa firmó una destacada actuación al conseguir un total de siete medallas: cinco oros, una plata y un bronce.

El gran dominio ibicenco llegó en la categoría Sub-17, donde la Delegación de Ibiza protagonizó una competición histórica al conquistar los cinco títulos en juego. El pleno de oros confirma el excelente momento que atraviesa el bádminton insular y el trabajo de formación que se viene desarrollando desde hace años en la isla.

La cita autonómica estuvo marcada también por una apuesta deportiva de futuro. La Delegación de Ibiza decidió que varios jugadores de categoría Sub-13, que venían de obtener buenos resultados en anteriores competiciones, compitieran directamente en Sub-15 con el objetivo de ganar experiencia ante rivales de mayor exigencia.

Álvaro González y María García, tres oros cada uno

Este movimiento provocó que buena parte de los jugadores habituales de Sub-15 dieran el salto a Sub-17, enfrentándose a deportistas de más edad y experiencia. Como consecuencia, el número de medallas en Sub-15 fue menor de lo habitual respecto a temporadas anteriores, aunque la decisión permitió acelerar la progresión competitiva de los jugadores más jóvenes.

La estrategia, sin embargo, dio un resultado extraordinario en Sub-17. La selección pitiusa dominó por completo la competición, imponiéndose tanto en las pruebas individuales como en dobles y dobles mixtos, y demostrando un altísimo nivel deportivo. Entre los nombres propios del campeonato destacaron Álvaro González y María García, que consiguieron tres medallas de oro cada uno. Especialmente emotivo fue el regreso de María García, que volvía a la competición tras permanecer un año apartada de las pistas por una lesión de rodilla. La jugadora ibicenca completó una actuación brillante y volvió a situarse entre las grandes referencias del bádminton balear.

Más allá de los resultados, la Delegación de Ibiza valoró de forma muy positiva la experiencia acumulada por los jugadores más jóvenes, que pudieron disputar partidos de gran intensidad ante rivales de categorías superiores, un aprendizaje clave de cara a futuras competiciones nacionales. Con esta actuación en Palma, la Selección ibicenca reafirma su posición como una de las grandes referencias del bádminton balear y nacional en categorías de formación, apoyada en el trabajo conjunto de clubes, técnicos y jugadores.