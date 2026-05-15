Lugo será la última prueba de una gran temporada del San Pablo-Eivissa

El San Pablo-Eivissa echa el cierre a la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala Femenino fuera de la isla. Las turquesas viajarán a Lugo para enfrentarse este sábado a las 17.30 horas al Grupo FORMA-T Villalba, que se encuentran una posición por encima de las ibicencas con 46 puntos.

Las mujeres que entrena Pablo Oruj quieren sumar un triunfo tras cuatro jornadas seguidas sin hacerlo -tres derrotas y un empate- y despedir la temporada con buen sabor de boca. Novenas con 37 puntos, las pitiusas han cuajado una temporada de consolidación y solidez en la categoría, muy diferente de la que vivió hace un año, cuando se mantuvo luchando por la permanencia hasta el tramo final de la temporada.

Lo cierto es que el bloque que ha conseguido armar Sergio Oruj ha sabido afrontar los reveses y desafíos de una categoría que destaca precisamente por su dificultad. Un grupo sólido y conformado por jugadoras con diferentes estilos y cualidades que ha estabilizado a las de ca n´Escandell en mitad de tabla durante gran parte de la campaña.

Faty Villar, tercera máxima goleadora de la competición

El duelo será exigente, pues el conjunto lucense necesita una victoria para adelantar a Gran Canaria Teldeportivo y Valdetires Ferrol en la clasificación, ambos ubicados un punto por encima. Sin embargo, las gallegas solo han logrado dos triunfos en los últimos cinco enfrentamientos, mostrando cierta vulnerabilidad y una irregularidad que el cuadro turquesa puede aprovechar.

El San Pablo estará liderado, una vez más, por Faty Villar, estrella incontestable de la plantilla y el faro que ilumina el futuro de este equipo. La uruguaya buscará ampliar aún más su cuenta goleadora particular, que es sencillamente espectacular. Y es que la jugadora suma un total de 42 dianas, siendo la tercera máxima artillera de la categoría, tan solo por detrás de Claudia (Bembrive) y Sara (Estrela), jugadoras de equipos que ocupan la zona alta de la tabla. Todo está preparado para que ruede el balón y para que el conjunto ibicenco despida un año que se puede evaluar con nota.