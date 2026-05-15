El Gasifred Atlético quiere cerrar la temporada con un triunfo en sa Blanca Dona

El Gasifred Atlético se despide de la temporada 2025/2026. El conjunto azulón recibe este sábado a las 16 horas al Ciudad de Móstoles en el polideportivo de sa Blanca Dona en un partido en el que ya no peleará por ningún objetivo, tras despedirse de sus escasas opciones matemáticas por acceder a los play offs la pasada jornada en el empate cosechado ante el Entrerríos Automatización por 4-4.

Los ibicencos pondrán el broche a una temporada que, si bien presentó señales positivas durante algunos tramos, la bajada en el rendimiento que los isleños han sufrido en las últimas cuatro jornadas - tres empates y una derrota- les ha condenado a no tener opciones de entrar a puestos de promoción. De hecho, las opciones de entrar a las posiciones de arriba eran muy suculentas hasta hace un mes. Sin embargo, los últimos tropiezos han colocado al Gasi en una meritoria octava plaza, que puede convertirse en sexta si los resultados de otros equipos acompañan.

Ramón Vargas, en estado de gracia

El cuadro entrenado por José Fernández deberá reencontrarse con la victoria en Sa Blanca Dona, donde no ha ganado en los dos últimos partidos: 2-2 ante el Martorell y mismo resultado ante el Barça B. Además, buscará hacerlo ante uno de los equipos más exigentes de la Segunda División de Fútbol Sala: un Ciudad de Móstoles que se ubica en el quinto puesto con 50 puntos y que buscará escalar una posición más con un triunfo en la isla ibicenca.

La principal baza que tendrán los azulones para contrarrestar a los madrileños será Ramón Vargas. El ala se encuentra en un gran estado de forma y prueba de ello fue el hat-trick que anotó el pasado fin de semana ante el conjunto maño. El onubense se resarció de algunas actuaciones algo grises en otros duelos con una de sus exhibiciones de efectividad más imponentes de la temporada y ya suma 19 tantos en la presente competición y se encuentra entre los diez máximos artilleros.

El Gasifred Atlético afrontará así el último partido de la temporada arropado por su afición, que espera una última alegría con un triunfo que vuelva a realzar el poderío y la presión del polideportivo de Sa Blanca Dona.