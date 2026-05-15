El Class Sant Antoni quiere abrir las puertas de la final por el ascenso a Primera FEB

El Class Bàsquet Sant Antoni quiere abrir de par en par las puertas que le den acceso a la gran final por el ascenso a la Primera FEB. El equipo ibicenco lo tiene todo de cara, pero tiene que terminar de eliminar al Starlabs Morón, al que recibe este sábado en el Pabellón Siroko Sa Pedrera (20.15 horas / LaLiga+). Los isleños vencieron con rotundidad en el partido de ida (67-98), pero no quieren sustos ni sorpresas en la vuelta. El objetivo no es otro que vencer y convencer para seguir mostrándose como un candidato granítico a dar el salto a la antesala de la ACB.

En caso de lograr la clasificación, el Class lo haría por tercera temporada consecutiva. En las otras dos, el ascenso se le escurrió de las manos al equipo entrenado por David Barrio. Ahora, de la mano del técnico catalán Josep Maria Berrocal, el bloque ibicenco quiere conseguir el sueño que lleva tanto tiempo persiguiendo. Sin embargo, antes toca acabar de sentenciar a un Morón que no piensa bajar los brazos y quiere pelear hasta que le alcancen las fuerzas.

«No tenemos que pensar en los puntos que llevamos de diferencia»

«Tenemos una renta grande, es una buena ventaja para intentar clasificarnos para la final. Pero, así y todo, queremos jugar en casa un buen partido, defendiendo nuestra identidad y nuestro juego, y respetando al contrario. Queremos ganar ante nuestra gente para clasificarnos», manifestó el preparador del conjunto balear. «No tenemos que pensar en los puntos que llevamos de diferencia, sino centrarnos en nuestro juego y ganar el partido. No podemos dar nada por hecho», sentenció Berrocal.

El entrenador del Class manifestó que les hace «mucha ilusión» que «venga la gente» al partido. «Creo que la afición debe estar contenta con el trabajo del equipo, nos tienen que apoyar y así intentar llegar, todos juntos, lo más lejos posible. Y esto ahora pasa por alargar el play off dos partidos más», añadió el técnico.

El último precedente entre ambos equipos en Sa Pedrera fue la final del play off de la temporada 23-24. El Class venció aquel encuentro (83-76), pero la desventaja de nueve puntos que traía de la ida le impidió subir a Primera FEB. Ahora, con la lección aprendida y con las ganas de firmar la revancha definitiva, los ibicencos quieren rematar la faena. Todo tras llevarse con mucha autoridad el duelo jugado el Pabellón Alameda. Este fin de semana la eliminatoria llega a Ibiza, en donde el Class no ha perdido todavía en este 2026.