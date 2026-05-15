Carmen Jiménez, badmintonista de Ibiza, se corona campeona de España en Cartagena

El bádminton ibicenco vivió un fin de semana histórico en Cartagena, escenario del Campeonato de España Absoluto, una de las citas más exigentes del calendario nacional. Marc Guasch, Joan Guasch, Marc Martín y Carmen Jiménez representaron a la isla en una competición de máximo nivel, en la que se midieron a la élite del bádminton español.

La gran protagonista de la expedición fue Carmen Jiménez, que logró proclamarse por primera vez en su carrera campeona de España absoluta. La jugadora ibicenca alcanzó el título nacional en la modalidad de dobles femenino, culminando una trayectoria de años compitiendo al más alto nivel con un triunfo de enorme valor deportivo.

Su actuación en Cartagena fue todavía más completa al añadir una medalla de bronce en dobles mixtos, firmando así un campeonato inolvidable y uno de los grandes resultados de su carrera. También brilló Marc Guasch, que volvió a confirmar su condición de jugador de referencia dentro del bádminton nacional. Con una actuación sólida y competitiva, el ibicenco alcanzó las semifinales y consiguió, también por primera vez, una medalla de bronce en dobles mixtos en un Campeonato de España Absoluto.

La expedición ibicenca la completaron Joan Guasch y Marc Martín, que compitieron de tú a tú ante algunos de los mejores jugadores del país y contribuyeron a que Ibiza volviera a tener una presencia destacada en una cita nacional de primer nivel. El balance final, con un oro y dos bronces, convierte la participación ibicenca en Cartagena en un resultado histórico para el club y refuerza el excelente momento que atraviesa el bádminton ibicenco.