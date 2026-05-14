El Santa Eulària Ibiza Marathon abre inscripciones para su décimo aniversario

El Santa Eulària Ibiza Marathon ya ha iniciado el camino hacia una de sus ediciones más especiales. La prueba ibicenca celebrará el próximo 10 de abril de 2027 su décimo aniversario y abrirá oficialmente sus inscripciones generales este lunes 18 de mayo a las 12 horas.

A partir de ese momento, los corredores podrán asegurar su dorsal para formar parte de una cita que promete ser única dentro del calendario europeo. La apertura general llega después de un primer periodo Early Bird reservado exclusivamente a participantes de ediciones anteriores, una iniciativa con la que la organización ha querido premiar la fidelidad de quienes ya han vivido la experiencia.

El evento, organizado por Talentum Group, activará un primer tramo de inscripciones con precios promocionales hasta el 3 de junio o hasta agotar los 1.000 dorsales disponibles en esta fase.

Durante este periodo, el precio será de 65 euros para la maratón, 30 euros para la distancia de 22K y 20 euros para la prueba de 12K. La décima edición llega tras un año de récord para el Santa Eulària Ibiza Marathon, que superó los 6.500 inscritos y confirmó su creciente proyección internacional, con más del 70% de participantes procedentes de distintos países.

Consolidada como una experiencia que combina deporte, turismo, música y ambiente festivo, la Santa Eulària Ibiza Marathon volverá a reunir a corredores de todo el mundo bajo el lema 'Run and Feel'. La organización ya trabaja en nuevas experiencias, acciones especiales y sorpresas para celebrar una década de historia en Ibiza.