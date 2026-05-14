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Sant Josep y la FFIB impulsan una jornada contra la violencia en el deporte base

La sesión se enfoca en la prevención, el papel de las familias y la necesidad de detectar y frenar actitudes inadecuadas en un recinto deportivo

El concejal de deportes del Ayuntamiento de Sant Josep, Xicu Ribas, durante la jornada de sensibilización contra la violencia.

El concejal de deportes del Ayuntamiento de Sant Josep, Xicu Ribas, durante la jornada de sensibilización contra la violencia. / Ayuntamiento Sant Josep

Juan López

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep y la Federación de Fútbol de las Illes Balears (Fffib) han celebrado una jornada de sensibilización contra la violencia en el deporte dirigida a los clubes deportivos del municipio. El encuentro, que tuvo lugar este jueves en el salón de plenos del Consistorio, sirvió para reforzar el compromiso conjunto de las instituciones y entidades deportivas con la promoción del respeto, la convivencia y el juego limpio, especialmente en el ámbito del deporte base.

Durante la sesión, el concejal de Deportes, Xicu Ribas, recordó que los episodios de comportamientos inadecuados son mínimos, aunque subrayó la necesidad de seguir trabajando de forma coordinada para prevenir cualquier actitud violenta o irrespetuosa tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. "El deporte debe ser un espacio seguro y educativo para que los jóvenes puedan crecer con valores como el respeto, el esfuerzo y la convivencia", señaló Ribas.

La jornada también abordó cuestiones relacionadas con el uso correcto del teléfono móvil y la prevención del acoso escolar, con especial atención al entorno deportivo y a los más jóvenes. En este sentido, se insistió en la importancia de la prevención, en el papel de las familias y en la necesidad de detectar y frenar actitudes inadecuadas antes de que puedan derivar en situaciones de conflicto.

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Esta iniciativa supone el primer paso de una línea de trabajo conjunta entre el Ayuntamiento, la federación y los clubes deportivos del municipio. La próxima fase consistirá en trasladar estas charlas a los campos municipales, con el objetivo de recordar también a la afición, familiares y acompañantes la importancia de preservar los valores del deporte y contribuir a crear un ambiente positivo y respetuoso durante las competiciones.

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