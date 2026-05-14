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El Ibiza Fútbol Playa Tops supera ya los 300 jugadores inscritos

La competición se celebrará del 6 al 12 de julio en la playa de Cala Llonga y contará con más de 20 empresas colaboradoras y patrocinadoras

Cartel del torneo.

Cartel del torneo. / IBIZA TOPS FÚTBOL PLAYA

Juan López

Ibiza

El torneo Ibiza Fútbol Playa Tops, que se celebrará en la playa de Cala Llonga, continúa sumando apoyos y participantes a pocos meses de su inicio. La organización ha confirmado que, a día de hoy, ya hay más de 300 jugadores inscritos, una cifra que refleja la gran acogida que está teniendo esta edición.

La competición comenzará el próximo 6 de julio y se prolongará hasta el domingo 12, jornada en la que se disputarán los últimos encuentros y tendrá lugar la entrega de trofeos. El acto de clausura está previsto para el domingo a partir de las 20 horas. Desde la organización han subrayado el respaldo de más de 20 empresas colaboradoras y patrocinadoras que hacen posible la celebración del evento.

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Entre ellas, la organización ha realizado una mención especial a Bambuddha, patrocinador oficial de los trofeos del torneo. Los galardones reconocerán a los campeones con la Copa del Mundo, así como al mejor jugador con el Balón de Oro, al máximo goleador con la Bota de Oro y al mejor portero con el Guante de Oro.

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