Formentera celebra este sábado su Media Maratón entre paisajes únicos del Mediterráneo

Formentera se prepara para acoger el próximo sábado una de las citas deportivas más esperadas de su calendario: la Media Maratón de Formentera, una prueba que volverá a reunir a corredores de diferentes países en un entorno privilegiado, marcado por las aguas cristalinas, la luz mediterránea y algunos de los paisajes más singulares de Europa.

La carrera, de 21 kilómetros, destaca no solo por su recorrido, sino también por su horario. La salida está prevista a las 18 horas, lo que permitirá a los participantes atravesar la isla durante el atardecer, en uno de los momentos más especiales del día. La luz dorada del final de la tarde convierte la experiencia en una propuesta deportiva y visual difícil de igualar.

Tras completar la carrera, Gecko Formentera se presenta como uno de los enclaves destacados para prolongar la jornada. Su restaurante Orilla propone una cocina inspirada en el espíritu mediterráneo de la isla, basada en producto fresco, recetas de raíz local y una mirada contemporánea.

Para quienes deseen convertir el fin de semana deportivo en una escapada de desconexión, Dunas de Formentera ofrece otro escenario privilegiado junto a Playa Migjorn. El ecoresort propone bajar el ritmo tras la adrenalina de la carrera, descansar frente al mar y disfrutar de algunas de las puestas de sol más espectaculares de la isla.

Así, la Media Maratón de Formentera se consolida como mucho más que una competición deportiva. Es una invitación a vivir el Mediterráneo en su máxima expresión, combinando carrera, paisaje, gastronomía y bienestar en uno de los destinos más especiales de las Islas Baleares.