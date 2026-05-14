Álex Díaz, tenismesista de Ibiza, prepara su clasificación para el Mundial de Tailandia: «Está siendo un año intenso y nadie regala nada»

Álex Díaz (Ibiza, 2002) continúa dejando su sello allá por donde va. El para tenista de mesa ibicenco, que ya tuvo la oportunidad de formar parte del equipo paralímpico español en los Juegos Olímpicos de París 2024, afronta uno de sus mayores retos en su aún poco longeva carrera como deportista profesional. Y es que el próximo mundial -se disputará entre el 13 y el 19 de noviembre en Pattaya (Tailandia)- está a la vuelta de la esquina, por lo que no son pocos los desafíos que Díaz tendrá que superar para entrar en el corte de la competición. El deportista de élite atiende a Diario de Ibiza para repasar cómo está viviendo uno de los años más exigentes y especiales que se vislumbran en una carrera que cada año promete más.

El pitiuso brilló en las últimas competiciones ITTF World Para Challenger celebradas en São Paulo (Brasil) y Pogdorica (Montenegro) a finales de abril, donde se alzó con un total de tres medallas -dos bronces y un oro- en las categorías de dobles y dobles mixtos. «Me sentí mucho más cómodo en dobles que en individual y es lo que mejor se me da», admite Díaz sobre su aventura en tierras brasileñas. Y es que el ibicenco cree que «las condiciones meteorológicas y la humedad» fueron factores que influyeron considerablemente en su juego, donde no pudo superar la primera ronda en individual ya «no ayudaron los cruces», según cuenta, pero donde sí logró alzarse con el bronce en mixtos.

Sin embargo, la otra cara de la moneda llegó en Pogdorica, donde Díaz se reencontró con sus mejores sensaciones y logró mejorar sus prestaciones en las diferentes categorías que disputó. «Para Montenegro iba con muchas ganas, aunque más cansado porque volamos en muy poco tiempo desde Brasil, pero me pude quitar la espinita de no haber hecho un mejor campeonato en Brasil», señala.

«En el tenis de mesa tienes que estar muy centrado o tienes que volver a remar»

Pese a no conseguir medalla, el isleño ofreció un desempeño de gran nivel en el apartado individual, donde logró alcanzar los cuartos de final tras vencer al italiano Bini Ludovico, una de las mayores sensaciones en el para tenis de mesa actual. «Aunque estaba muy cansado, conseguí mi mejor nivel para ganarle», apunta el ibicenco, que caería en la ronda siguiente ante el polaco Piotr Grudzien, número tres del mundo.

Lo mejor aún estaba por llegar, pues en dobles llegó la medalla de bronce junto al taipeiano Su Jin Sian, y la de oro en mixtos junto a María Migueles. «En Montenegro conseguí estar más estable mentalmente, ya que en Brasil estuve más disperso y noté más la tensión del momento», reconoce el pitiuso.

Precisamente, la concentración es uno de los aspectos que Díaz trata de perfeccionar y pulir de cara al compromiso mundialista de finales de año: «El tenis de mesa es un deporte muy completo, necesitas estar muy centrado y estar con la cabeza todo el rato en el partido, porque si te vas dos segundos, tienes que volver a remar. Eso es lo que estamos trabajando», remarca.

Taiwán, objetivo inmediato

El que fuera nombrado Deportista del Año 2024 por el Consell de Ibiza se encuentra en Murcia, donde entrena actualmente tras pasar tres años en el centro de alto rendimiento ubicado en Sant Cugat. La próxima cita está a la vuelta de esquina: el ITTF World Elite que tendrá lugar en Taipei (Taiwán) del 17 al 21 de este mes, poco antes de afrontar los últimos compromisos en China y Tailandia para definir el corte de cara al próximo Mundial.

«Es un año intenso y largo porque todo el mundo va a todos lados y nadie regala nada», explica Díaz sobre el exigente calendario deportivo al que está haciendo frente, aunque cree que la clave para obtener buenos resultados será «ir torneo tras torneo, ser fuerte y estar ahí para conseguir las cosas».

El ibicenco, además, compagina esta andadura internacional con su vida académica. Díaz ha terminado este año sus estudios en Administración y dirección de empresas, y ahora cursa un máster que prefiere tomárselo «con más calma». Sea el reto que sea, el deportista pitiuso ya ha demostrado que puede hacer frente a cualquier desafío que le depare la vida y seguirá colocando a Ibiza en el mapa internacional con su figura, que cada vez se hace más grande y admirable.