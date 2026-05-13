Fútbol
La SD Formentera y el Racing de Santander impulsan el primer Campus de Fútbol Aqualia 2026
La iniciativa, patrocinada por Aqualia, ofrecerá tecnificación futbolística a niños y niñas de 6 a 16 años entre el 29 de junio y el 17 de julio en Formentera
El fútbol base de Ibiza está de enhorabuena y sigue reforzando lazos con equipos de peso en el panorama nacioanl. La SD Formentera y el Racing de Santander han unido esfuerzos para organizar la primera edición del Campus de Fútbol Aqualia 2026, una nueva propuesta deportiva dirigida a niños y niñas de entre 6 y 16 años.
El campus, que cuenta con el patrocinio de Aqualia, se celebrará en Formentera entre el 29 de junio y el 17 de julio y tendrá como objetivo ofrecer sesiones de tecnificación futbolística a los participantes, que tendrán la oportunidad de formarse en jornadas de alto nivel y exigencia.
Esta iniciativa nace con la voluntad de fomentar la práctica deportiva entre los más jóvenes y acercarles una experiencia formativa vinculada al fútbol, con la colaboración de dos entidades deportivas de referencia.
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