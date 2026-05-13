El Pabellón Siroko Sa Pedrera acoge la segunda diada del VII Circuit Inclusiu d’Eivissa

El pabellón Siroko Sa Pedrera acogió este martes la segunda Diada Inclusiva del año, dedicada en esta ocasión al baloncesto y organizada junto al club Bàsquet Sant Antoni. La actividad forma parte del VII Circuit Inclusiu d’Eivissa, una iniciativa creada conjuntamente por el Consell de Eivissa y el Club ADDIF con el objetivo de promover la práctica deportiva inclusiva en distintos espacios de la isla.

Por parte de ADDIF participaron 18 deportistas, acompañados por dos monitores deportivos, una monitora conductual y un monitor de apoyo. El Bàsquet Sant Antoni, por su parte, estuvo representado por alrededor de 25 deportistas.

La diada consistió en un entrenamiento inclusivo dinamizado por el club local y supervisado en todo momento por los profesionales de ADDIF. Durante la jornada, los deportistas de ambas entidades compartieron pista y disfrutaron de una experiencia deportiva orientada a fomentar la participación, la convivencia y la igualdad de oportunidades.

Con actividades como esta, el VII Circuit Inclusiu d’Eivissa continúa acercando el deporte a todos los lugares y espacios, reforzando la idea de que la práctica deportiva debe ser siempre un ámbito abierto, accesible y libre de exclusión.