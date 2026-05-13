Nicolás Rapeso, el pionero que está entre los mejores del mundo

Con 47 años, Nicolás Rapeso continúa demostrando que la pasión, la constancia y la disciplina no entienden de edad. El fundador y propietario de CrossFit Isla Blanca, el primer box oficial afiliado a CrossFit en Ibiza, acaba de firmar uno de los mayores logros deportivos de su trayectoria al finalizar en el puesto 60 del mundo en la categoría máster de 45 a 49 años de los CrossFit Games 2026.

La mujer de Nicolás (Clarisse), Nico, Mariana, Emilio e Irene, del equipo de Isla Blanca. | DI

El atleta francés logró este resultado tras superar un exigente proceso de clasificación. Primero participó en el Open, en el que compitieron cerca de 14.000 deportistas de todo el mundo en su categoría. Tras situarse entre el 25 por ciento de los mejores participantes, accedió a los cuartos de final, donde volvió a superarse a sí mismo para lograr pasar el corte hasta entrar entre los 200 atletas que disputaron las semifinales mundiales.

Rapeso decidió completar esta fase de manera online desde las instalaciones de CrossFit Isla Blanca, en Cas Serres, bajo la supervisión de Emilio, uno de los trabajadores del gimnasio de Rapeso que ha superado el pertinente curso para ser juez oficial. Durante varios días afrontó cinco exigentes pruebas físicas y, una vez publicados los resultados, confirmó su mejor clasificación internacional hasta la fecha.

«Hace dos años terminé en el puesto 106 y esta vez he acabado el 60 del mundo. Es mi mejor resultado y estoy muy orgulloso del trabajo realizado», explica.

Trece años cambiando el fitness en Ibiza

La historia de Rapeso está estrechamente ligada a la del CrossFit en la isla. En mayo de 2013 abrió CrossFit Isla Blanca, convirtiéndose en el primer centro oficial afiliado en Ibiza y en uno de los pioneros de Balears. Trece años después, el box se ha consolidado como una referencia del deporte y de la preparación física en la isla.

Cuando llegó a Ibiza junto a su familia, tenía una idea muy clara: introducir una metodología de entrenamiento que, según defiende, no solo transforma el físico, sino que mejora la salud y ayuda a prevenir enfermedades crónicas.

«Sabía que este deporte iba a cambiar la forma de entrenar en la isla», asegura. «En aquella época nadie trabajaba con halterofilia, cajones o pelotas medicinales. Hoy todos los gimnasios han incorporado elementos de esta metodología».

Pasión, familia y competición

Compaginar la dirección del gimnasio con los entrenamientos y la vida familiar no es sencillo, pero Rapeso encuentra en la pasión su principal motor. Padre de dos hijos, sigue entrenando cada día y adaptando su preparación a las exigencias de la edad.

«Con 47 años hay que entrenar con más calidad, cuidar el descanso, la alimentación y escuchar al cuerpo», afirma. «No siempre es fácil, pero cuando haces lo que te apasiona todo cobra sentido». Pese a no haberse marcado como objetivo principal competir esta temporada, su rendimiento ha superado las expectativas y ya contempla la posibilidad de preparar con mayor ambición el próximo curso.

«Este año no estaba centrado en los Games, pero al ver el resultado pienso que, si el año que viene aprieto de verdad, puedo llegar todavía más lejos», señala.

Un deporte consolidado

Rapeso considera que el CrossFit ya ha dejado de ser una moda para convertirse en una disciplina plenamente asentada. A su juicio, la metodología ha transformado la industria del fitness y ha servido de base para muchas de las nuevas tendencias deportivas. «El CrossFit revolucionó la manera de entrenar y hoy está presente, de una forma u otra, en casi todos los centros deportivos», destaca.

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Treinta años después de dedicar su vida al deporte y trece desde que abrió CrossFit Isla Blanca, Nicolás Rapeso sigue compitiendo con la misma ilusión que el primer día. Y, mientras celebra el mejor resultado de su carrera, continúa demostrando que en Ibiza también se puede entrenar y competir al nivel de la élite mundial.