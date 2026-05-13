La Mitja Marató Illa de Formentera reunirá este sábado a más de 3.500 corredores

Formentera volverá a convertirse este sábado a las 18 horas en un gran escenario deportivo al aire libre con la celebración de la XVII Mitja Marató Illa de Formentera y la 8K Sant Ferran-La Savina, dos pruebas que reunirán a más de 3.500 corredores y consolidan este evento como una de las citas destacadas del calendario nacional de running.

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, y el organizador de la prueba, Manuel Hernández, director de Unisport Consulting, han presentado esta mañana una nueva edición del evento, que también ha contado con la participación del conseller de Turisme, Artal Mayans; el conseller d’Activitat Física i Esport, Hugo Martínez; Álex Marí, en representación de Trasmapi; Lourdes Costa, directora de CaixaBank en Sant Francesc; y Miguel Pardo y Jana Peiró, de Trasmed.

La Mitja Marató Illa de Formentera se ha consolidado como una de las grandes citas deportivas de la primavera en la isla, tanto por su capacidad de convocatoria como por su impacto turístico. Además de los corredores inscritos, se espera la llegada de numerosos acompañantes, lo que refuerza el peso del evento como reclamo para el turismo deportivo.

«Correr en Formentera, una experiencia única en un entorno incomparable»

Durante la presentación, Óscar Portas ha destacado que la Mitja Marató es «una prueba más que consolidada» y ha subrayado su «enorme capacidad de convocatoria» dentro del calendario deportivo. El presidente del Consell también ha puesto en valor la implicación de servicios, entidades, patrocinadores, voluntarios y colaboradores, así como la contribución del evento a proyectar la imagen de Formentera como «una isla activa, abierta, sostenible y capaz de acoger grandes eventos deportivos en un entorno único».

Por su parte, Manuel Hernández ha agradecido el apoyo de las instituciones, patrocinadores y colaboradores, y ha remarcado que la prueba sigue creciendo y ganando presencia en el calendario nacional e internacional. Hernández también ha destacado «la experiencia única que supone correr en Formentera, en un entorno natural incomparable y con un ambiente espectacular». La prueba está cofinanciada por el Govern de les Illes Balears a través del fondo del Impuesto del Turismo Sostenible.

La sostenibilidad volverá a ser uno de los ejes de la organización. La prueba mantendrá medidas para reducir el uso de plásticos de un solo uso y minimizar el impacto ambiental. En esta línea, todos los corredores recibirán en la meta un bidón rígido reutilizable lleno de agua, junto con la medalla de finisher.

Además, Ecopilas participará de nuevo en el evento con acciones para promover el reciclaje de pilas. La entidad desarrollará, junto al Consell de Formentera y el Govern de les Illes Balears, actividades de sensibilización en los centros escolares de la isla con el objetivo de concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de reciclar este material altamente contaminante.

La organización también mantendrá medidas de protección del entorno natural. Para preservar el hábitat del virot, la carpa de animación de la salida de la Mitja Marató se ubicará a 500 metros de la línea real de salida, tal como se ha hecho en las últimas ediciones. La XVII Mitja Marató Illa de Formentera partirá desde el faro de La Mola, mientras que la 8K Sant Ferran-La Savina arrancará desde Sant Ferran. La meta conjunta estará situada en el Passeig de la Marina de La Savina.