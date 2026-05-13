Críquet
El Ibiza Cricket Club se proclama campeón balear en Menorca
El conjunto ibicenco conquista la Copa Balear 2026 tras imponerse en dos exigentes encuentros con un Lou Vincent estelar y traerá el torneo a la isla en 2027
El críquet ibicenco está de enhorabuena y vuelve a demostrar a confirmar el gran crecimiento que está viviendo en la isla. El Ibiza Cricket Club regresó de Menorca con el título de campeón balear 2026 tras completar una destacada actuación en la Copa Balear, donde disputó dos encuentros de gran exigencia ante rivales de alto nivel.
El equipo, liderado por su capitán -el neozelandés Lou Vincent-, mostró solidez y ambición durante todo el torneo hasta conseguir el ansiado alirón y traerlo a Ibiza. Vincent fue, una vez más, una de las grandes figuras de la competición y acabó siendo nombrado Jugador del Torneo después de firmar dos brillantes entradas de 158 y 107 carreras, respectivamente.
A su actuación se sumaron las importantes contribuciones de Stephen Mills y Samy Feasey, claves en el rendimiento colectivo del conjunto ibicenco durante la competición. Tras la victoria, Vincent no ocultó su emoción por el logro conseguido. «Ganar la Copa Balear significa muchísimo para mí; está al nivel de cualquier logro que haya conseguido en el críquet», declaró el capitán del Ibiza Cricket Club.
El triunfo supone un nuevo hito para la entidad ibicenca y confirma el crecimiento constante del críquet en las Islas Baleares. Además, la próxima edición de la Copa Balear, prevista para 2027, se celebrará en Ibiza, donde los actuales campeones tendrán el orgullo de ejercer como anfitriones del torneo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ian, el pequeño gigante de la UD Ibiza
- La Hybiza Race se estrena con éxito en su primera edición
- La SD Ibiza y las claves de un descenso a Tercera RFEF
- Nicolás Rapeso, el pionero del CrossFit en Ibiza que está entre los mejores del mundo
- La PE Sant Jordi muere en la orilla ante el CD Migjorn
- De Vila manda en la Liga de Superveteranos de fútbol sala de Ibiza
- Un Class Sant Antoni imperial fulmina al Morón y otea la final para subir a Primera FEB
- La Formentera 4x10K por Equipos debuta con más de 400 corredores