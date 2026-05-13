El Ibiza Cricket Club se proclama campeón balear en Menorca

El críquet ibicenco está de enhorabuena y vuelve a demostrar a confirmar el gran crecimiento que está viviendo en la isla. El Ibiza Cricket Club regresó de Menorca con el título de campeón balear 2026 tras completar una destacada actuación en la Copa Balear, donde disputó dos encuentros de gran exigencia ante rivales de alto nivel.

El equipo, liderado por su capitán -el neozelandés Lou Vincent-, mostró solidez y ambición durante todo el torneo hasta conseguir el ansiado alirón y traerlo a Ibiza. Vincent fue, una vez más, una de las grandes figuras de la competición y acabó siendo nombrado Jugador del Torneo después de firmar dos brillantes entradas de 158 y 107 carreras, respectivamente.

Lou Vincent, nombrado mejor jugador de la Copa Balear. / Ibiza Cricket Club

A su actuación se sumaron las importantes contribuciones de Stephen Mills y Samy Feasey, claves en el rendimiento colectivo del conjunto ibicenco durante la competición. Tras la victoria, Vincent no ocultó su emoción por el logro conseguido. «Ganar la Copa Balear significa muchísimo para mí; está al nivel de cualquier logro que haya conseguido en el críquet», declaró el capitán del Ibiza Cricket Club.

El triunfo supone un nuevo hito para la entidad ibicenca y confirma el crecimiento constante del críquet en las Islas Baleares. Además, la próxima edición de la Copa Balear, prevista para 2027, se celebrará en Ibiza, donde los actuales campeones tendrán el orgullo de ejercer como anfitriones del torneo.