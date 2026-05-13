Héctor Santos y Leticia Oro darán brillo a la longitud del Meeting Ibiza Toni Bonet

El Meeting Ibiza Toni Bonet ultima los detalles para una nueva edición que este sábado volverá a situar a Ibiza en el foco del atletismo nacional e internacional. La cita, que comenzará a las 12.30 en las pistas Sánchez y Vivancos de Can Misses, tendrá en el salto de longitud una de sus grandes atracciones, con la presencia del español Héctor Santos y la brasileña Leticia Oro.

La prueba femenina abrirá la competición con una protagonista de primer nivel: Leticia Oro, medallista de bronce en los Mundiales de Eugene 2022. La atleta brasileña, que alcanzó entonces un salto de 6,89 metros —su mejor marca personal—, llega a Ibiza como gran favorita tras la baja de última hora de María Vicente por lesión.

Oro continuará en la isla su preparación estival, una temporada en la que aspira a brillar tanto en longitud como en triple salto, disciplinas que compatibiliza. Entre sus principales rivales estarán la chipriota Filippa Fotopoulou, con una marca personal de 6,79 metros, y la británica Funminiyi Olajide, acreditada con 6,67 metros.

Héctor Santos arrancará en Ibiza la temporada estival

En categoría masculina, el foco estará puesto en Héctor Santos, vigente campeón de España de longitud al aire libre. El saltador madrileño, plata nacional en pista cubierta, iniciará en Ibiza una temporada estival marcada por grandes objetivos. Entre ellos, el Campeonato de España de Málaga, donde se perfila un duelo destacado con Eusebio Cáceres, y la búsqueda de la mínima que le permita disputar el Europeo de Birmingham en agosto.

Además de Santos y Oro, el público ibicenco podrá disfrutar de figuras como Asier Martínez y Daniel Castilla en los 110 metros vallas; Blanca Hervás, Óscar Husillos, Daniela Fra y Sara Gallego en los 400 metros; o Guillem Crespi en los 100 metros.

Impulsado por el Consell de Ibiza e integrado en el Continental Tour de World Athletics, el Meeting Ibiza Toni Bonet contará con 12 pruebas internacionales y también incluirá carreras de 400 y 500 metros para niños de entre 10 y 14 años, que tendrán la oportunidad de compartir tartán con algunos de sus referentes.