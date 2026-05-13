Bernat Ribas y Cristina Ribas se imponen en el XI Memorial Toni Ramis

Sant Jordi acogió el pasado domingo la undécima edición del Memorial Toni Ramis de Tir amb Bassetja, una cita deportiva y tradicional que cada año recuerda la figura hondero fallecido hace 12 años. La actividad estaba incluida en el programa de las Fiestas de Sant Jordi, aunque tuvo que ser aplazada inicialmente a causa de la lluvia.

En la categoría masculina, Bernat Ribas se proclamó vencedor con 14 puntos más dos por desempate, por delante de Bartolo Costa, segundo con 9 puntos más dos, y Hassan Boucharta, tercero con seis puntos.

En la categoría femenina, Cristina Ribas logró la primera posición con nueve puntos más dos. Lali Marí fue segunda, también con nueve puntos pero con un desempate de más uno, mientras que Mª Jesús Fuertes ocupó la tercera plaza con dos puntos. En promoción, Paula Salsoso se alzó con el triunfo con seis puntos más dos. Araceli Colomar terminó segunda con tres puntos más uno y Ada Mediero completó el podio con dos puntos más uno.

El memorial contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Sant Josep y fue organizado por el Club J.A.S.A., entidad encargada de coordinar la prueba de tiro con honda. Al finalizar la tirada se llevó a cabo la entrega de premios, durante la cual todos los participantes recibieron también una pequeña planta como obsequio. La jornada concluyó con una degustación de flaó, dulce tradicional ibicenco.