La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo abrirá inscripciones el 18 de mayo para su edición más completa

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo abrirá inscripciones el próximo 18 de mayo para una edición 2026, que tendrá lugar del 9 al 12 de octubre, llega con un formato de competición de tres días que incluye una contrarreloj final, con una propuesta pensada tanto para quienes disfrutan del ciclismo en grupo como para los participantes que buscan exigencia y ritmo sobre la bicicleta.

Durante cuatro días, los participantes volverán a recorrer los cinco municipios de la isla a través de carreteras secundarias, zonas de costa y algunos de los paisajes más reconocibles de Ibiza, descubriendo la isla sobre dos ruedas desde la experiencia única de rodar en pelotón.

Más allá de los recorridos, la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo mantiene intacta una de sus grandes señas de identidad: la posibilidad de compartir carretera con ciclistas de todos los niveles y también con nombres históricos del ciclismo profesional.

Miguel Indurain, Alejandro Valverde, Alberto Contador, Pedro Delgado, Claudio Chiappucci y Óscar Pereiro son algunos de los grandes nombres que han formado parte de una prueba en la que no existen barreras entre aficionados y referentes del ciclismo internacional.

La participación femenina continúa siendo, además, uno de los grandes valores de la prueba, consolidándose edición tras edición como una de las citas cicloturistas con mayor presencia de mujeres del calendario nacional. Una participación que refleja el crecimiento del ciclismo femenino y el carácter abierto e inclusivo del evento.

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo volverá a apostar también por el ciclismo adaptado, reforzando su compromiso con un modelo de evento accesible y pensado para que cada participante pueda vivir la experiencia de recorrer Ibiza sobre dos ruedas independientemente de sus capacidades.

La combinación entre deporte, paisaje y ambiente de pelotón ha convertido a la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo en una de las citas más reconocibles del calendario cicloturista nacional, reuniendo cada otoño a participantes que encuentran en Ibiza una forma diferente de vivir el ciclismo.

La XXIII Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo contará con tres periodos de inscripción: una primera tarifa reducida de 120 euros para quienes formalicen su participación hasta el 30 de junio; un segundo tramo de 140 euros entre el 1 de julio y el 31 de agosto; y una tarifa final de 150 euros para las inscripciones realizadas a partir del 1 de septiembre. Las inscripciones estarán disponibles a partir del 18 de mayo a las 10 horas a través de los canales oficiales del evento.