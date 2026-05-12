El Trasmapi HC Eivissa ya tiene a su nuevo pivote

El Trasmapi HC Eivissa continúa dando forma a su plantilla de cara a la temporada 2026/27. El conjunto que dirige Geno Tilves, que este lunes hizo oficiales las salidas de Roman Chychykalo y Joel Pararols, anunció este martes su primera incorporación para el próximo curso: el pivote Iván Calvo. El jugador gallego (Carballo, 1998) es un especialista defensivo con una notable presencia física (1,87 metros y 104 kilos) y llega procedente del Cisne BM, donde se ha consolidado como una pieza importante en el entramado defensivo del conjunto pontevedrés durante las últimas temporadas.

Calvo cuenta con una amplia experiencia en la División de Honor Plata, categoría en la que acumula más de 140 partidos. Según destacó el club ibicenco en el comunicado oficial, se trata de un jugador que sobresale por su “fiabilidad, intensidad y solidez en defensas 6-0”, además de por su capacidad para cerrar espacios, anticiparse a las acciones del rival, fijar duelos y aportar equilibrio al sistema defensivo.

Desde la entidad naranja subrayan que el nuevo fichaje encaja perfectamente en el perfil de jugador que busca el cuerpo técnico. “Es un jugador trabajador, disciplinado y competitivo, exactamente del tipo que define la identidad del HC Eivissa”, señaló el club en su nota oficial. Con la llegada de Iván Calvo, el Trasmapi HC Eivissa da el primer paso en la construcción de un nuevo proyecto con el objetivo de seguir creciendo y volver a pelear por cotas altas en la División de Honor Plata.