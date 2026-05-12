Fin de semana histórico para el Ibiza Pádel Indoor

Ibiza Padel Indoor completó un fin de semana para enmarcar, con excelentes resultados tanto en la base como en categoría absoluta, y confirma el gran momento que atraviesa el club. La actuación más destacada llegó en la V Prueba del Circuito BTravel de Menores, clasificatoria para el TyC 3 Baleares, donde Mark Miró y Martí Ribas se proclamaron subcampeones en categoría benjamín tras completar un brillante torneo. La joven pareja ibicenca firmó una actuación sobresaliente, mostrando un gran nivel de juego, esfuerzo y compañerismo durante toda la competición.

Además del excelente resultado deportivo, el logro tiene un valor especial, ya que es la primera vez que una pareja de Ibiza alcanza una final en esta prestigiosa competición, un hito que supone un paso adelante para el pádel base de la isla.

Imagen de Mark Miró y Martí Ribas / IPI

El buen papel del club se extendió también al Campeonato de España por Equipos de Tercera Categoría Absoluta, disputado este fin de semana. El conjunto de Ibiza Padel Indoor alcanzó los cuartos de final de la fase previa al competir a un gran nivel frente a rivales de alto nivel y ofreciendo una magnífica imagen tanto dentro como fuera de la pista.

Con estos resultados, Ibiza Padel Indoor sigue consolidándose como una de las principales referencias del pádel pitiuso, combinando el crecimiento de su cantera con la competitividad de sus equipos absolutos.