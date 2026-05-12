Sant Antoni saca a licitación la rehabilitación estructural y reforma de las gradas del campo de fútbol

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha sacado a licitación el proyecto de rehabilitación estructural y reforma de las gradas del campo de fútbol municipal de Sant Antoni con un presupuesto de 2.039.688.60 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución previsto de ocho meses.

El proyecto contempla el refuerzo estructural de las gradas, la reparación y saneamiento de los elementos deteriorados, trabajos de impermeabilización y la rehabilitación de la estructura de la cafetería. Asimismo, incluye la adaptación de las instalaciones a las exigencias actuales del Código Técnico de la Edificación (CTE), con actuaciones en accesibilidad, seguridad contra incendios y renovación de las instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, agua, saneamiento, ventilación, gas y sonido.

La actuación responde a la necesidad de intervenir de forma integral en esta infraestructura deportiva, construida entre los años 1987 y 1988, tras el desprendimiento de hormigón registrado en julio de 2024 en uno de los vestuarios.

Ante esta situación, el Ayuntamiento contrató por vía de urgencia un estudio técnico a una empresa especializada que incluía un plan de catas y ensayos, cuyos resultados constataron importantes deficiencias estructurales. Tras plantear tres alternativas de actuación, analizadas conjuntamente con los clubes de fútbol del municipio y valorar las distintas opciones técnicas, finalmente se optó por la propuesta más completa, que engloba el conjunto de las gradas y los vestuarios.

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 1 de junio a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde también se encuentra disponible toda la documentación técnica del proyecto.

Proyecto prioritario

El Ayuntamiento de Sant Antoni se ha marcado la remodelación del campo de fútbol municipal como una prioridad. Desde el Consistorio se destaca que el procedimiento ha sido complejo, ya que se trata de una obra de gran envergadura y con un presupuesto elevado, aunque desde el primer momento se le ha dado carácter preferente debido a la importancia que tiene esta instalación para el municipio.

En este sentido, remarcan que no se trata únicamente de una infraestructura deportiva, sino de un espacio clave para la vida social y deportiva de Sant Antoni.

Paralelamente, desde el departamento de Deportes se actuó con urgencia para garantizar la continuidad de la actividad deportiva en condiciones adecuadas. Para ello, se realizó una inversión de 80.000 euros destinada a la instalación temporal de 14 módulos prefabricados que actualmente acogen vestuarios y otras dependencias necesarias para los clubes deportivos, además de baños portátiles y gradas supletorias.

El Ayuntamiento de Sant Antoni subraya que esta intervención permitirá restablecer las condiciones de seguridad, mejorar la funcionalidad del recinto y adecuar la instalación a la normativa vigente, garantizando así la continuidad de la actividad deportiva municipal.