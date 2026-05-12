Ibiza conquista ocho medallas y confirma su gran momento en el boxeo balear

El boxeo ibicenco firmó una actuación sobresaliente en el Campeonato de Baleares de boxeo élite y schoolboy, disputado este fin de semana y que arrancó el viernes para concluir este domingo. La delegación pitiusa regresó con un espectacular botín de ocho medallas: cinco oros, dos platas y un bronce, unos resultados que confirman que el boxeo de la isla compite al más alto nivel del archipiélago.

Los púgiles ibicencos ofrecieron un excelente rendimiento sobre el ring, demostrando el gran trabajo que se realiza en los distintos clubes de la isla y consolidando el crecimiento de esta disciplina en Ibiza. Entre los campeones baleares destacó Toni Planells, que se proclamó campeón en categoría élite de 75 kilos. También subieron a lo más alto del podio Iago Méndez, en -55 kilos élite; Camila Guateima, que revalidó por tercer año consecutivo el título balear en -51 kilos élite femenina; Rodrigo García, campeón en -60 kilos élite tras imponerse tanto en semifinales como en la final; y Maxwell Cota, que logró el oro en categoría schoolboy de -40 kilos.

Las medallas de plata fueron para Luca Bortolotto, subcampeón en categoría schoolboy cadete de -42 kilos tras caer en la final, y Antonio Fernández, que también alcanzó la final en schoolboy infantil de -44 kilos. Por su parte, Eduard Verebcean completó la destacada actuación ibicenca con una medalla de bronce en categoría élite de -55 kilos. En el campeonato participaron boxeadores de varios gimnasios de la isla, entre ellos Ibiza Boxing, San An Ring del Eden Gym de Sant Antoni y Boxing to Live de Santa Eulària, todos ellos protagonistas de un fin de semana para el recuerdo.

Con este brillante balance, el boxeo ibicenco vuelve a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia y que cuenta con una cantera y unos deportistas capaces de competir de tú a tú con los mejores de Baleares.