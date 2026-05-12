La cantera de Ibiza mantiene su idilio con el éxito y brilla en el Campeonato de España de kárate

El karate ibicenco atraviesa uno de los momentos más brillantes de los últimos años. La representación pitiusa firmó este fin de semana una actuación sobresaliente en el Campeonato de España, donde los deportistas de la isla conquistaron un total de cuatro medallas (dos oros, una plata y un bronce), además de un quinto puesto y tres séptimas posiciones. Un balance que confirma el excelente trabajo que se está realizando en la base desde los clubes Ibiza Samurais, SAMYD y Karate Do, auténticos referentes del karate pitiuso.

Imagen de un combate de Maya Miranda (derecha). | RFEK

El nombre propio del fin de semana volvió a ser el de Maya Miranda Blesa, del Ibiza Samurais, que se proclamó campeona de España en kumite infantil femenino de más de 42 kilos, confirmando una progresión sencillamente extraordinaria. La joven karateca, que ya había conquistado la primera prueba de la Liga Nacional, continúa invicta a nivel estatal esta temporada y se consolida como una de las grandes promesas del panorama nacional.

Su hermana Nara Miranda Blesa también brilló con luz propia al lograr la medalla de plata en kumite juvenil femenino de más de 52 kilos, completando un fin de semana sobresaliente para una familia que se ha convertido en referencia del karate ibicenco.

Nara Miranda y Alba Ribas, felices con sus medallas. | RFEK

El SAMYD también tuvo un papel destacado gracias al oro de Alba Ribas de la Torre en kumite juvenil femenino de menos de 47 kilos y al bronce de Gonzalo Tur García en kumite juvenil masculino de menos de 55 kilos. Además, Zarek Monsalvez Tur fue quinto clasificado, mientras que Álvaro Grüning Montero, Ana Prats Moreno y Carlota Mari-Mayans Gómez, esta última del Karate Do, finalizaron en séptima posición en sus respectivas categorías.

Detrás de estos resultados hay un «trabajo constante de formación, esfuerzo y dedicación que se refleja en cada competición». Los deportistas estuvieron acompañados durante toda la cita por Cristina Ferrer García y Daniel Pérez Guillén, quienes desempeñaron labores técnicas dentro de la Federación Balear de Karate junto a los seleccionadores Javitxu Lirio y Marian Fiol.

Estos resultados dan continuidad a la extraordinaria trayectoria que viene protagonizando la cantera ibicenca en los últimos meses. En el reciente Campeonato de Baleares infantil, las expediciones de la isla firmaron una actuación memorable con un total de 42 medallas, repartidas en 13 oros, 12 platas y 17 bronces, confirmando el excelente momento del karate pitiuso. También brillaron en la Liga Nacional de Karate disputada en febrero en Logroño, donde las hermanas Maya y Nara Miranda Blesa lograron un oro y una plata en sus categorías.

En el caso de Nara, su temporada de 2025 fue histórica. En diciembre se proclamó campeona de la gran final de la Liga Nacional y logró el título de Grand Winner en Santa Cruz de Tenerife, cerrando una campaña perfecta en la que ganó todas las competiciones nacionales en las que participó, incluido el Campeonato de España. Un dominio absoluto que refleja el nivel excepcional de formación que se está alcanzando en la isla.

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Más allá de las medallas, estos resultados ponen de manifiesto el enorme trabajo que están realizando clubes como Ibiza Samurais, SAMYD y Karate Do en la formación de la cantera ibicenca. Un proyecto deportivo sólido, constante y cada vez más competitivo que no solo está construyendo campeones, sino también una generación de jóvenes deportistas que ya compiten de tú a tú con la élite nacional. Ibiza, con su trabajo silencioso pero constante, se ha consolidado como una de las grandes referencias del karate base en España.