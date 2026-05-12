La Academia del Atlético de Madrid llega a Santa Eulària este verano

El Atlético de Madrid, uno de los clubes más laureados del fútbol español y europeo, estará presente el próximo verano en Santa Eulària a través de su Academia. Lo hará mediante el Campus de Fútbol de la Academia del Atlético de Madrid, una iniciativa que permitirá a jóvenes futbolistas vivir una experiencia formativa de primer nivel durante el próximo mes de julio.

El Municipal de Santa Eulària será el escenario de esta actividad entre los días 6 y 10 de julio. El campus está dirigido tanto a jugadores como a porteros de entre siete y 15 año y se desarrollará en grupos reducidos de entre 10 y 15 participantes, para favorecer así una "atención personalizada y un seguimiento más cercano de la evolución de cada jugador".

Los asistentes podrán entrenar bajo la metodología oficial de la Academia rojiblanca, para trabajar de manera individualizada junto a entrenadores oficiales del Atlético de Madrid, quienes adaptarán cada sesión a las necesidades formativas y al desarrollo de los participantes.

Potenciar al máximo las capacidades

El principal objetivo del campus es potenciar al máximo las capacidades técnicas, tácticas y físicas de cada futbolista, independientemente de su nivel inicial. De este modo, los jóvenes podrán reforzar sus puntos fuertes y seguir evolucionando en un entorno profesional, dinámico y motivador.

En este sentido, el edil de Deportes del Ayuntamiento de Santa Eulària, Toni Ramón, ha destacado que «desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para ofrecer a nuestros jóvenes oportunidades deportivas de calidad. Agradecemos a la Peña Deportiva y al Atlético de Madrid la llegada de este campus, porque acerca a nuestros niños y niñas la metodología de uno de los grandes clubes del fútbol europeo y fomenta valores como el esfuerzo, el compañerismo y la superación».

Por su parte, Manolo Sánchez Delgado ha señalado que «la llegada de la Academia del Atlético de Madrid a Santa Eulària supone una oportunidad magnífica para que los jóvenes futbolistas de Ibiza puedan conocer de cerca una metodología de trabajo basada en la formación integral, el compromiso y la pasión por el fútbol. Lo importante no es solo competir, sino aprender y disfrutar del proceso».

"Un orgullo"

Asimismo, la presidenta de la Peña Deportiva Santa Eulalia, Ana María Mateu, ha subrayado que «para la Peña Deportiva es un orgullo poder acoger un campus de estas características junto a una entidad tan importante como el Atlético de Madrid. Seguimos apostando por el deporte base y por ofrecer experiencias de calidad que ayuden al crecimiento deportivo y personal de nuestros jóvenes».

Las inscripciones para participar en el campus ya están abiertas. Vivir de cerca los métodos de trabajo de futbolistas como Jan Oblak, Marcos Llorente, Koke, Antoine Griezmann o Julián Álvarez estará este verano más cerca que nunca en Santa Eulària.