El Trofeo Fiestas de Mayo reúne a la cantera de Optimist en la bahía de Santa Eulària

La bahía de Santa Eulària acogió este fin de semana el tradicional Trofeo Fiestas de Mayo de vela ligera, una cita ya consolidada en el calendario insular que reunió a los regatistas de la clase Optimist de los principales clubes náuticos de la isla. La jornada del sábado estuvo marcada por las condiciones meteorológicas adversas. La inestabilidad del tiempo y la activación de la alerta amarilla obligaron al comité de regatas a suspender las pruebas previstas, priorizando en todo momento la seguridad de los participantes.

El domingo, sin embargo, el escenario cambió por completo. Con un viento más estable y condiciones favorables, se pudieron disputar un total de cuatro pruebas, lo que permitió disfrutar de una intensa jornada de competición en aguas de Santa Eulària. En la clasificación de la clase Optimist Iniciación, el podio estuvo formado por Anita (CN Sant Antoni), Iria Gómez (CN Sant Antoni) y David Quirante (CN Santa Eulalia).

En sub-16, la victoria fue para Ian Maurovich (CN Ibiza), seguido de Lamis Casco y Nikola Donati, ambos del Marina Ibiza. En sub-13, el triunfo correspondió a Lluc Torres (Marina Ibiza), con Gerard Ribas (CN Ibiza) en segunda posición y Calin Ciuc (CN Santa Eulalia) tercero. Por último, en la categoría sub-11, Eric Torres (Marina Ibiza) se alzó con la victoria, por delante de Valentino Huergo y Dunia Sigiro, ambos también del Marina Ibiza.

El Trofeo Fiestas de Mayo volvió a poner de manifiesto el buen estado de la vela base en la isla y el sólido trabajo que vienen realizando los clubes náuticos en la formación de los jóvenes regatistas, consolidando a Ibiza como un referente en la cantera de la vela balear.