El Trasmapi HC Eivissa comienza la planificación deportiva de la 2026/27

Sin tiempo que perder. Así se encuentra el Trasmapi HC Eivissa, que finalizó el campeonato de División de Honor Plata el pasado sábado con derrota en Málaga y ya trabaja en la confección de una plantilla de garantías para la próxima temporada. El conjunto dirigido por Eugenio Tilves, que cerró el curso en sexta posición con 34 puntos, a cinco de los puestos de ‘play-off’ de ascenso, ha comunicado este lunes la salida de dos jugadores, una de ellas especialmente sensible: Roman Chychykalo y Joel Pararols.

Chychykalo abandona la isla tras dos temporadas en las que ha sido un jugador determinante, especialmente en la última. El ucraniano ha firmado este curso 74 goles en 23 partidos y se ha consolidado como un jugador de equipo: compromiso, entrega, trabajo y carácter han sido las señas de identidad de un deportista que, siempre con un perfil bajo, se ha ganado el cariño de la afición naranja. El club se despide así de un jugador muy competitivo, cuya profesionalidad ha sido ejemplar.

También se desvincula de la disciplina pitiusa Joel Pararols, incorporado la pasada temporada. Aunque no ha tenido un gran protagonismo ofensivo, ha aportado su trabajo con 10 goles en 20 partidos y ha sido un pilar importante en el esquema defensivo de Tilves, destacando por su lectura del juego, su inteligencia táctica y su capacidad para interpretar lo que requiere cada momento del partido