El piloto de Ibiza Toni Vingut roza el podio en la Baja TT Cuenca pese a una avería

Toni Vingut, piloto del Motoclub de Eivissa, volvió a demostrar este fin de semana su enorme competitividad en el Campeonato de España de Rally Raid TT. El representante ibicenco finalizó en una meritoria cuarta posición en la Baja TT Cuenca, segunda prueba puntuable del certamen nacional, después de protagonizar una gran remontada tras sufrir una avería mecánica que estuvo a punto de dejarle fuera de carrera.

Vingut arrancó la competición a un ritmo "muy alto", marcando buenos tiempos y peleando desde el inicio por las posiciones de podio en la categoría de quads. Sin embargo, cuando se encontraba plenamente metido en la lucha por las tres primeras plazas, sufrió un importante contratiempo al romperse la cadena de su quad, que quedó enganchada entre el piñón del motor y el cárter.

El piloto ibicenco se vio obligado a detenerse en plena especial para tratar de solucionar el problema. Una vez más, sus conocimientos de mecánica y su sangre fría resultaron decisivos. Tras varios minutos de trabajo, consiguió reparar la avería y reanudar la marcha, aunque el tiempo perdido le hizo caer varias posiciones en la clasificación.

Reacción con carácter

Lejos de venirse abajo, Vingut reaccionó con carácter y volvió a rodar a un ritmo muy competitivo. El deportista del Moto Club de Eivissa fue recuperando terreno kilómetro a kilómetro hasta cruzar la meta en una excelente cuarta posición final, a las puertas del podio en una de las pruebas más exigentes del calendario.

La Baja TT Cuenca contó con un recorrido total de 383 kilómetros, de los cuales 305 fueron cronometrados. La competición se desarrolló en los alrededores de la ciudad castellano-manchega y estuvo compuesta por una prólogo de 10 kilómetros disputada el viernes, un primer sector selectivo de 174 kilómetros el sábado y un segundo tramo cronometrado de 121 kilómetros el domingo.

Las condiciones meteorológicas añadieron un plus de dificultad a la prueba. La lluvia cayó de forma intermitente durante todo el fin de semana, dejando gran parte del recorrido muy embarrado y con numerosos baches y surcos provocados por las precipitaciones de los días anteriores.

El podio en la categoría de quads estuvo formado por José Vicente Martínez Andrés, Gerard Casanova Tallada y David Gómez Mesones. “Aparte de toda la lluvia y el barro, me encontré con caminos mucho más rotos de lo habitual por las precipitaciones caídas antes de la prueba. Había que estar muy atentos para sortear los grandes baches y surcos que había dejado el agua, lo que hizo la carrera todavía más interesante”, explicó Vingut.

El piloto ibicenco también destacó que la ausencia de polvo facilitó los adelantamientos. "Al no haber polvo que dificultara la visibilidad, fue mucho más fácil alcanzar y superar a otros pilotos. Ha sido incómodo mojarse y ensuciarse las gafas con tanto barro, pero he disfrutado mucho. A pesar del problema con la cadena, me encontré muy cómodo y pude rodar a un gran ritmo", concluyó.