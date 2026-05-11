El piloto de Ibiza Álex Palau brilla en Burriana y consolida su camino hacia el Europeo de motonáutica

El piloto ibicenco Álex Palau volvió a demostrar este fin de semana por qué es una de las grandes promesas de la motonáutica española durante la segunda prueba del Campeonato de España de motonáutica, disputada en la playa del Arenal de Burriana, donde compitió en las categorías GP4 y GP2. En GP4, el pitiuso firmó un "fin de semana perfecto". Dominó la competición con absoluta autoridad, logrando la pole position y adjudicándose la victoria en las dos mangas disputadas, mostrando un "ritmo imparable y una gran superioridad" sobre sus rivales.

La cara más amarga llegó en la categoría GP2, donde el equipo continúa luchando contra problemas mecánicos en la preparación de la moto. Aun así, Palau volvió a demostrar su enorme talento consiguiendo el segundo mejor tiempo en la pole position. Sin embargo, en la primera manga, la moto se apagó inesperadamente y no pudo volver a arrancarla, obligando al equipo técnico a trabajar contrarreloj para devolver la moto al agua. Gracias al enorme esfuerzo de sus mecánicos, el ibicenco pudo participar en la segunda manga, donde logró un meritorio tercer puesto, dejando claro su espíritu de lucha y su capacidad para sobreponerse a la adversidad.

La tercera manga de ambas categorías fue finalmente suspendida debido al fuerte temporal y al empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Pero lejos de intimidarse, Palau sorprendió al finalizar la competición con unas declaraciones que reflejan perfectamente su mentalidad competitiva: "Me lo he pasado muy bien con las enormes olas que había en la playa del Arenal. Es precisamente para estas condiciones extremas para las que llevo preparándome todo el invierno." Unas palabras que demuestran la ambición, valentía y pasión con las que el piloto afronta cada carrera.

El piloto insular continúa entrenando intensamente para seguir compitiendo al máximo nivel en el Campeonato de España y llegar al "cien por cien", tanto física como mentalmente, al Campeonato de Europa, que arrancará a principios de julio en Portugal. Pero esta historia deportiva tiene además un componente muy especial y emotivo. La pasada temporada, en la última prueba del Campeonato de España, debutó su hermana, Nadia Prats Palau, una joven apasionada de la motonáutica que lleva años acompañando y apoyando a Álex en todas las competiciones posibles.

Finalmente decidió dar el salto a la competición, utilizando la misma moto de GP4 con la que compite su hermano, quien además la asesora personalmente tanto en pilotaje como en estrategia. En esta prueba de Burriana, la debutante consiguió una magnífica segunda posición en la clasificación general, confirmando el enorme potencial de la joven piloto. Los hermanos Prats Palau compiten ambos con el número 18 y se han convertido en una de las imágenes más entrañables y admiradas del paddock nacional: talento, sacrificio, pasión y unión familiar navegando en la misma dirección.