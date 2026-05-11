Blanca Hervás, Daniela Fra y Sara Gallego se desafían en el 400 metros del Meeting Toni Bonet de Ibiza

Semana de Meeting Toni Bonet de Ibiza. Las pistas de atletismo Sánchez y Vivancos van entrando en calor para una de las ediciones más frenéticas de la historia, donde la velocidad brillará con luz propia. Una de las pruebas reinas de esta edición será el 400m lisos femenino, donde se dará cita en Ibiza una nutrida representación de las mejores especialistas nacionales en la vuelta a la pista. Un duelo espectacular que promete unos registros brutales.

Blanca Hervás partirá con la vitola de favorita tras mostrar una excelente forma en la temporada de pista cubierta y en los World Relays del pasado fin de semana. La madrileña, componente clave de la Golden Bubbles que hicieron historia el pasado año con el oro en los World Relays, llega a Ibiza tras la plata en el 4x400m del World Relays de la vigente temporada, y brilló con luz propia en el Mundial short track, con plata y bronce en el 4x400m femenino y mixto, y un sexto puesto individual.

Daniela Fra es otra de las habituales en esta edad de oro de los relevos largos que estamos viviendo en nuestro país. Especialista en 400 metros vallas, Daniela Fra elige Ibiza para iniciar una ilusionante temporada estival tras formar parte del 4x400m de los Mundiales short track (junto a Blanca Hervás) que se hizo con el bronce. Daniela Fra tiene una mejor marca de 51.57 y es plusmarquista nacional en 4x400m en pista cubierta.

Otra vallista que busca en Ibiza el impulso para una gran temporada al aire libre es la plusmarquista nacional de 400 metros vallas, Sara Gallego. Lastrada por las lesiones, el atletismo nacional no ha podido volver a disfrutar la mejor versión de Sara Gallego en los últimos años, esa que deslumbró en 2022, cuando destrozó un récord de España con más de 20 años de vigencia (54.34).

El mejor 400 metros lisos que se ha disputado en la isla en cuanto a nivel y competencia se completa con una campeona sudamericana de 200 metros y vigente plata en 400 metros. Se trata de la ecuatoriana Nicole Caicedo, que llega al Meeting Toni Bonet con 51.53, récord de Ecuador de la distancia. De esta manera, el 400 metros será "brillante" en el Meeting Toni Bonet Eivissa, con duelos apasionantes tanto en la carrera femenina como la masculina, donde estará Óscar Husillos, el británico Alex Haydock-Wilson, y los irlandeses Sean Doggett y Jack Raftery.

Estrellas de nuestro atletismo como Guillem Crespí (100 metros) o Asier Martínez (110 metros) serán algunos otros de los nombres destacados en este Meeting Toni Bonet Eivissa, que desde las 12:30 horas del sábado atraerá todas las miradas del deporte nacional a la isla de Ibiza. El Meeting Toni Bonet pertenece al Continental Tour de World Athletics, impulsado por el Consell de Eivissa para posicionar Ibiza como "enclave ideal para las mejores competiciones deportivas internacionales". Un "paraíso para los sentidos y para soñar con los mejores registros".

El Meeting Toni Bonet de Ibiza contará con las pruebas de 100m, 400m, 800m, 1.500m y salto de longitud masculino y femenino, además de las pruebas cortas de vallas: 100 metros vallas femenino y 110 metros vallas masculino.