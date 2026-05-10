William Aveiro y Nuria Tauler conquistan la XVIII Cursa Trail de sa Talaia

La XVIII Edición del trail de Sa Talaia ha protagonizado la mañana de este domingo en Sant Josep con un recorrido de montaña de 21 kilómetros que ya es una tradición para los atletas de la isla. El paraguayo William Aveiro (Triatló Santa Eulària) y la mallorquina Nuria Tauler (CA Ibiza) han sido los vencedores de una prueba que ha reunido a 77 corredores.

Aveiro conquista por séptima vez este trazado tras marcar una crono de 1:43:08, un minuto y medio más rápido que Martí Juan (1:44:36), del GE Espalmador, que fue segundo. El podio lo cerró José Torres (Sa Raval), que con un tiempo de 1:44:45 completó una carrera en la que los tres primeros fueron los mismos que en la edición pasada.

En el apartado femenino, Nuria Tauler confirmó una vez más el gran estado competitivo que atraviesa en el último año, después de imponerse en la tradicional prueba con un registro de 1:56:42. La atleta superó por más de cuatro minutos a Carla Ferrer (Triatló Santa Eulària), que marcó un tiempo de 2:00:46. Más tarde llegó Olga Pérez, que no logró alzarse con el segundo puesto del año pasado obtuvo la tercera plaza tras cruzar la meta en 2:18:04.

«Ha sido una carrera exigente y el calor la ha endurecido», admitía Tauler a este diario tras llevarse la carrera. La atleta mallorquina reconoce haber tenido «buenas sensaciones» durante todo el recorrido, además de esperar que esta victoria le ayude de cara al futuro para «seguir manteniendo el nivel en las próximas carreras», apunta.

Christian Torres y Camila Gavone se coronan en el 10k

Aunque la carrera popular de 21 kilómetros es una de las fechas marcadas en rojo en el calendario del running ibicenco, lo cierto es que la prueba de diez kilómetros ha protagonizado un elevado crecimiento en la participación respecto a otros años. 176 corredores recorrieron las calles de Sant Josep en una cursa que cada vez va ganando más adeptos dado el atractivo recorrido más corto y rápido.

Christian Torres (Eiviatletisme Club Esportiu) fue el vencedor de la prueba, tras registrar un tiempo de 45:21, un minuto y 16 segundos menos que Daniel Planells (Triatló Santa Eulària), segundo con una crono de 46:37. Rafael Toro (Prorunners Bcn) completó el podio tras parar el reloj en 48:02.

Camila Gavone (Redolate) fue la más rápida en féminas, después de completar el trail de diez kilómetros en 54:17. Luisa Bonet (Hybiza Athletes), con 59:25, terminó en la segunda posición, mientras que Ana Bella Castaño acabó tercera al registrar un tiempo de 1:00:36. Así terminó una nueva edición del trail Sa Talaia en la que la afluencia de competidores y el mayor interés por recorrer uno de los puntos naturales más icónicos de la isla protagonizaron una fecha que ya es innegociable para el deporte ibicenco.