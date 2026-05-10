El rugby gana terreno en Ibiza

Más de un centenar de jóvenes deportistas de categorías formativas protagonizaron una gran jornada de rugby en Ibiza, en un encuentro que volvió a demostrar que este deporte va mucho más allá del resultado. El evento, organizado por el Club de Rugby Sant Josep en su campo de Sant Agustí, sirvió para disfrutar del rugby base y para estrechar lazos entre equipos a través de los valores que definen a esta disciplina, como el respeto, el compañerismo y la deportividad.

La amenaza de lluvia, rayos y granizo dio finalmente una tregua y permitió que el protagonismo recayera sobre el terreno de juego, donde no faltaron los placajes, los ensayos y el constante apoyo desde la grada en una mañana marcada por el buen ambiente.

Las categorías sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12 ofrecieron un "auténtico festival" de rugby, con acciones colectivas de gran nivel, brillantes escapadas individuales, defensas sólidas y recursos tácticos que reflejan el "excelente trabajo" que vienen realizando entrenadores y entrenadoras en la formación de los más jóvenes.

A la cita acudieron equipos de distintos puntos de la isla, con representación de Santa Eulària, Ibiza y Sant Llorenç, además del conjunto anfitrión de Sant Josep. La jornada contó también con la participación de varios clubes llegados desde Mallorca, como Bocs, Shamrock y El Toro, que se desplazaron hasta la isla para compartir una intensa mañana de convivencia y deporte.

Pero si hay algo que distingue al rugby es que la competición no termina con el pitido final. Como marca la tradición, la jornada concluyó con el habitual tercer tiempo, un ritual que comienza con el saludo y el reconocimiento mutuo entre los equipos sobre el césped y que continúa compartiendo un almuerzo en un ambiente de amistad y compañerismo.

Ese momento de fraternidad puso el broche perfecto a una jornada que dejó claro que el rugby sigue creciendo con fuerza en Ibiza y en Baleares, apoyado en una cantera cada vez más numerosa y en unos valores que convierten a este deporte en una auténtica escuela de vida.