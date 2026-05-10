La PE Sant Jordi muere en la orilla ante el CD Migjorn

La PE Sant Jordi cayó durante la tarde de este domingo ante el CD Migjorn por 1-2 en el partido de ida de la Final de la fase de ascenso a Tercera RFEF, tras un buen encuentro en el que la falta de acierto condenó a los hombres de Rafa Payán. Un gol en el último suspiro de los menorquines coloca en una posición complicada para los ibicencos, que deberán remontar en Menorca.

Aunque los jordiers empezaron los primeros minutos buscando la posesión del cuero y trabajando la jugada desde atrás, el primer golpe llegó por parte de los menorquines. Ni cinco minutos transcurrieron cuando Luis Martínez aprovechó un lance del juego para llevarse el esférico y cruzar al palo izquierdo de la portería con la colaboración de un Iván Bonet que no estuvo acertado. 0-1 y todo por decidir en el Kiko Serra.

Sin embargo, la réplica local no terminó en llegar, pues Dani Reales estuvo a punto de enganchar un buen servicio desde la derecha de Alfenoni, muy activo en el ataque verdinegro. Dos minutos después, el ariete tuvo una nueva oportunidad en un mano a mano que tapó bien Lluri. Luna tuvo en su bota derecha el empate con un libre directo ejecutado con maestría que repelió nuevamente el cancerbero con una buena estirada. La PE Sant Jordi lo intentaba por tierra, mar y aire con un Luna que sostenía la batuta en la medular y que protagonizaba gran parte de la creación del juego local.

Los locales tuvieron numerosas ocasiones para empatar el duelo

El centrocampista participó en la ocasión más clara de la primera mitad, cuando disparó un potente remate que no atajó bien Lluri y cuyo rechace Néstor Rojo impactó en el travesaño. Los ibicencos fueron amos y señores de una primera parte en la que solo faltó el gol y en la que el CD Migjorn pudo anotar el segundo al filo del descanso, después de un mano a mano de Macode que atrapó Bonet sin problemas.

El segundo periodo comenzó de la misma forma que terminó el primero, ya que el cuadro de Rafa Payán continuaba encerrando a los menorquines, que buscaban mantener un resultado que era más que bueno y buscar un contragolpe que hurgara más en la herida. El control era total, pero no llegaban las ocasiones claras que vaticinaran un primer tanto que encarrilaría el choque hacia la remontada. La primera de la segunda mitad llegó con un cabezazo en plancha de Luzzi a centro de Mascareña que se marchó cerca del palo derecho de la meta menorquina.

Uno de los contraataques que planeaba el conjunto menorquín surtió efecto, y Luis Martínez, que fue un dolor de cabeza para la zaga jordiera durante gran parte del encuentro, se plantó delante de Bonet, le regateó, y no anotó el segundo gracias a un providencial Rojo, que tapó la meta cuando menos protegida estaba.

Luzzi mantuvo vivas las opciones 'jordieres'

Aunque el cuadro visitante movió ficha en el ataque con el objetivo de apuntillar el marcador, lo cierto es que Payán siguió confiando en los once que comenzaron el duelo transcurrida la hora de choque. Gualdrón y Benítez entraron pocos minutos después en filas verdinegras y el juego entró en stand by. Los pitiusos no lograban traducir el dominio en oportunidades de gol, tal y como ocurría en la primera mitad.

La pausa de hidratación fue la mejor noticia para los jordiers, que aumentaron la velocidad del juego y empezaron a trenzar un mayor número de jugadas, conscientes de la necesidad de sumar un empate que abriera las opciones de cara al encuentro de vuelta. Luis Benítez lo tuvo en su cabeza tras un centro de Alfenoni, pero lo mejor aún estaba por llegar.

Luna, que cada vez estaba teniendo mayor peso en el juego local durante la segunda parte, vio un hueco disponible desde la esquina izquierda del área y encontró a Luzzi. El atacante se inventó una volea directa a la escuadra derecha de la portería para colocar el empate a uno a falta de tan solo cinco minutos para el 90 y enloquecer a los centenares de aficionados que acudieron al Kiko Serra.

Golpe duro en el descuento

Luzzi tuvo nuevamente en sus botas el segundo, después de una pelota que no logró conectar en el área. El CD Migjorn pedía la hora con la urgencia de amarrar un empate que se pudiera desatascar en su feudo la próxima semana. El descuento llegó, y con ello, más acercamientos de la PE Sant Jordi, que buscaba la victoria de cualquier forma.

Sin embargo, el fútbol puede llegar a ser muy cruel, ya que la insistencia sin efectividad no es suficiente para ganar un partido. Luis Martínez, que quería apuntalar un partido excepcional, envió una volea envenenada desde la banda derecha que repelió Bonet. Villalonga, que estaba muy atento en el punto de penalti, cazó el rechace y anotó a puerta vacía en el descuento para decantar el duelo en el último suspiro y mantener la renta de cara al partido de vuelta, que se disputará la próxima semana.