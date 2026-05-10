Los equipos pitiusos bajan el telón en Tercera RFEF con la Peña Deportiva como única baza en el ‘play-off’

El Grupo 11 de Tercera RFEF echó el cierre este domingo a la temporada 2025/26 con la participación de los cuatro representantes pitiusos, todos ellos ya sin objetivos clasificatorios más allá de definir su posición final en la tabla.

La Peña Deportiva fue la única que acabó la jornada con una sonrisa y, además, reforzando su confianza de cara al ‘play-off’ de ascenso a Segunda RFEF. El conjunto de Santa Eulària se impuso por 2-0 al Collerense en un encuentro que resolvió en apenas tres minutos tras el descanso. Rosa abrió el marcador en el minuto 53 y, acto seguido, Nico Ortiz amplió la ventaja en el 55 para dejar el duelo visto para sentencia ante un rival que apenas ofreció resistencia.

El Inter Ibiza, por su parte, puso fin a una notable temporada en su regreso a la categoría con una derrota por 3-0 en el campo del Constància, precisamente el primer escollo de la Peña Deportiva en la fase de ascenso. El equipo de Can Cantó cierra el campeonato en una meritoria séptima posición con 50 puntos, firmando una campaña muy por encima de las expectativas para un recién ascendido. Los ibicencos llegaron a soñar con el ‘play-off’ hasta hace apenas dos jornadas, aunque un bajón en el tramo final les dejó sin premio.

También concluyó el curso con buenas sensaciones la SD Formentera, que empató 2-2 en el campo del Llosetense. El conjunto de Maikel Romero se adelantó con los goles de David Sanz y Górriz al inicio del partido, pero vio cómo su rival igualaba el marcador en apenas cinco minutos tras el descanso. Los rojinegros han protagonizado una espectacular reacción desde febrero y solo han sufrido una derrota en sus últimos 13 encuentros. De haber comenzado antes esa remontada, la sensación es que el Formentera habría peleado por una plaza en el ‘play-off’.

La cruz de la jornada fue para la SD Portmany, que cayó por 0-1 en el Municipal de Sant Antoni frente al colista, el Rotlet Molinar. Alejandro Segovia anotó en el minuto 21 el único tanto del partido. Pese a la derrota, el conjunto portmanyí concluye la temporada con el objetivo cumplido tras asegurar la permanencia y finalizar decimoquinto con 30 puntos.

El Portmany ha logrado mantenerse en una campaña especialmente compleja. El club ascendió en los despachos el pasado verano tras asumir la plaza de la desaparecida Penya Independent, y compitió con una plantilla inicialmente diseñada para Preferente. El premio a ese esfuerzo es la continuidad en una Tercera RFEF cada vez más exigente y competitiva, que la próxima temporada contará también con la SD Ibiza y, posiblemente, con la PE Sant Jordi si logra superar al CD Migjorn en la eliminatoria de ascenso.