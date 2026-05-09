Ramón Vargas rescata un empate para el Gasifred Atlético en Zaragoza

El Gasifred Atlético logró rascar un empate en su visita al Entrerríos Automatización (4-4) tras ir perdiendo por 4-2 durante gran parte del segundo periodo. Ramón Vargas fue el protagonista del choque en el cuadro ibicenco con un hat-trick en un partido que estaba visto para sentencia. Los de José Fernández se despiden matemáticamente de sus opciones de play off.

La primera ocasión clara llegó de las botas de Ramón Vargas, que erró un mano a mano muy claro ante Dani Álvarez a los cuatro minutos de juego. El aviso era más que claro y pudo ser el primero de los ibicencos, muy bien plantados en La Granja. Sin embargo, Romero replicó en el bando maño con un remate a la media vuelta de gran calidad que repelió Llopis. El guardameta intervendría segundos después con otra gran parada a una volea lejana de Forga.

Vargas y Ricardo López volvieron a acechar la meta contraria con sendos remates que no inquietaron a x. La insistencia de los visitantes tuvo su recompensa, y Hugo Alonso anotó el primero con un disparo rechazado en el ecuador de la primera parte. Los ibicencos mantuvieron la renta con serenidad y sin precipitarse en la salida del cuero desde campo propio. Entrerríos tenía dificultades para hincar el diente en área azulona, pero logró el empate con una combinación entre Shunta y Tabuenca que el primero estuvo a punto de embocar a la red. El que no fallaría sería el capitán zaragozano, Juan Muniesa, que igualó la contienda a falta de un minuto para el descanso.

Dominio maño y Vargas, héroe

Aunque el gol parecía que frustraría las opciones del Gasi en el partido, lo cierto es que no tardó ni 20 segundos en adelantarse nuevamente en el marcador, esta vez por medio de Vargas con un latigazo, no sin antes presenciar un balón al larguero de Forga que pudo haber sido el 2-2 previo al final del primer periodo.

La segunda mitad comenzó de la misma forma en la que terminó la primera, con un Entrerríos muy incisivo sobre el área de Llopis, que esta vez no pudo detener un nuevo remate de Muniesa que terminó en la red. 2-2 y todo por decidir en la segunda parte. Llopis intervino dos veces para evitar el tercero, poco antes de que Jorge Quelle impactara el balón en el travesaño.

El dominio local volvió a ser recompensado con el tercer tanto. En esta ocasión, Hugo Alonso cometió un error muy grave en área propia que propició el tanto maño, obra de Quelle. La pesadilla aún no terminaría, ya que Muniesa se embolsaría su hat-trick particular para colocar el cuarto y decantar la balanza. Tiempo muerto y tocaba remontada.

Vargas devolvió la esperanza a los ibicencos a cuatro minutos del final con un cabezazo que le sirvió Uge en bandeja y que dinamitaba el partido. Faly, que llevaba unos minutos como portero jugador, inició una triangulación con Alonso y Vargas, que también quiso embolsarse un hat- trick con una gran definición que colocó las tablas en el marcador y el deseado 4-4.

El final del partido no pudo tener más suspense, ya que una pérdida de Alonso en los últimos segundos propició el tanto a puerta vacía de Tabuenca. Sin embargo, el colegiado decretó que la pelota entró fuera de tiempo y dio por concluido un duelo en el que el Gasifred Atlético logró rascar un punto de un partido que tenía perdido hasta los minutos finales.