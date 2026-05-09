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Fútbol | Fase de ascenso a Tercera RFEF

La PE Sant Jordi, a por el ascenso en el Kiko Serra

El cuadro de Rafa Payán afronta este domingo a las 17 horas ante el CD Migjorn el partido de ida de la fase de ascenso a Tercera RFEF

La plantilla de la PE Sant Jordi celebra el campeonato liguero en el Municipal Kiko Serra.

La plantilla de la PE Sant Jordi celebra el campeonato liguero en el Municipal Kiko Serra. / DI

Juan López

Ibiza

La PE Sant Jordi quiere el ascenso. El conjunto ibicenco se verá a las caras con el CD Migjorn este domingo a las 17 horas en el Municipal Kiko Serra, en el encuentro correspondiente a la ida de la fase de ascenso a Tercera RFEF. Los jordiers necesitan obtener una buena renta que les permita afrontar el exigente choque que tendrá lugar la semana que viene en Menorca.

Un triunfo en la eliminatoria regresaría a los pitiusos a la quinta categoría del fútbol español tan solo un año después de que certificara el descenso a Regional. En el caso de no salir victoriosos en la eliminatoria, deberán superar otra doble eliminatoria a doble partido ante otros combinados del archipiélago balear. La PE Sant Jordi quiere volver a soñar con volver hacia donde le corresponde.

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