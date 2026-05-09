Nueva prueba de la UD Ibiza 'B' en su lucha por el ascenso a Tercera RFEF

La UD Ibiza 'B' continúa su andadura hacia el ascenso a Tercera RFEF. El filial blaucel se verá las caras ante el CE Ferreries este domingo a las 12.15 horas en el Municipal de Es Putxet. El encuentro, correspondiente a la tercera de las cinco eliminatorias que los ibicencos deberán disputar si quieren certificar el ascenso, se dará ante el campeón regional de Menorca, que jugará el partido de vuelta en su feudo.

Los pitiusos afrontan el compromiso tras doblegar al CF Sant Rafel por 1-3 el pasado fin de semana en la final del play off de División de Honor de Ibiza y Formentera, además de vencer una semana antes al FC Luchador por 1-2 en la semifinal de dicha fase previa. Los celestes quieren prolongar su buena dinámica en la que será la primera eliminatoria a doble partido, donde el duelo que se vivirá en Es Putxet será crucial para afrontar el choque en Menorca con garantías de pasar de ronda.

Si el conjunto que entrena Sergio Cirio logra batir a su nuevo rival, accederá a la cuarta eliminatoria -también a doble partido-, que será la semifinal del ascenso frente al tercer clasificado de Mallorca. La hipotética última prueba llegaría con otro doble enfrentamiento ante el finalista balear, que decidiría el elegido para formar parte del elenco de clubes que disputará Tercera RFEF la próxima campaña. Es Putxet está listo.