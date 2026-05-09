Larissa se viste de superheroína para darle un punto al San Pablo-Eivissa

El San Pablo-Eivissa logró un valioso empate en los últimos segundos del partido que ha disputado durante la tarde de este sábado ante el CD Segosala (3-3). Larissa fue la protagonista del choque tras marcar los últimos dos goles en un partido que iba 1-3 hasta el 38 y que enloqueció a un Es Viver entregado.

Las ibicencas no se amilanaron durante los primeros compases del choque y plantaron cara ante el cuarto mejor equipo de la categoría, pese a no disponer de ocasiones claras. El primer aviso llegó por parte de Sara Pirog, tras un mano a mano ante Paola que detuvo con grandes reflejos. Sin embargo, Alba García encañonó a la guardameta de ca n´Escandell tras un córner e inauguró el marcador a los seis minutos de choque. El tanto dinamitó la confianza de las turquesas, que se descolocaron sobre el parqué y no consiguieron impedir el segundo de Alba segundos después. 0-2 y partido cuesta arriba.

La réplica ibicenca no se hizo esperar tras remates de Lucía Serrano y Faty que, o bien fueron repelidos, o bien se marcharon por encima del arco segoviano. Gema Pin también estuvo a punto de recortar distancias en el marcador, pero erró en el mano a mano ante la cancerbera, segundos antes del primer tiempo muerto.

Faty Villar hacía acto de presencia

Claudia Garrido impactó el esférico en el palo derecho, en lo que pudo haber sido el tercero, pero las castellanoleonesas no conseguían sentenciar un duelo más disputado de lo que se presuponía en la primera mitad. El descanso mantuvo el 0-2 en el marcador y las posibilidades aún presentes para el San Pablo.

La segunda parte no pudo empezar de mejor forma para las ibicencas. Faty protagonizó una jugada maradoniana desde la línea central para definir con un golpeo potente en el que nada pudo hacer Sonia Mullor y que colocó el 1-2. La remontada era aún posible. El gol, sumado a las buenas actuaciones que Nuria estaba llevando a cabo bajo los palos, mantenían con vida a las pitiusas, que seguían flanqueando el área visitante.

Claudia volvió a avisar junto a Jimena Herranz, que pudo hacer el tercero de no ser por Villar, que sacó bajo palos. De un área a otra, Herranz sacó también bajo palos un disparo raso de Serrano tras marcharse de Sonia. La moneda podía caer de cualquier lado y Es Viver enloquecía con cualquier acercamiento peligroso de las de Ca n´Escandell.

Locura en Es Viver

Sin embargo, la protagonista del partido volvería a hacer acto de presencia a falta de ocho minutos para el final. Alba, que había marcado los dos tantos de su equipo, fusiló con su pierna menos buena a Tati Baquero, recién ingresada en la pista, para colocar el tercero cuando menos estaban atacando las segovianas. Tocaba remar una vez más.

El gol revitalizó a las visitantes, que acechaban el área ibicenca con el objetivo de sentenciar el duelo por la vía rápida. Isa Álvaro envió el cuero al palo desde fuera del área y volvió a avisar para cerrar el choque. Oruj introdujo a Gema como portera jugadora con el objetivo de acortar distancias, pero el segundo no llegaba de ninguna forma ante un Segosala bien colocado sobre la pista.

No fue hasta el minuto 38 de encuentro cuando Larissa logró hacer el segundo a pase de Villar para insuflar de ánimo a las isleñas. Sonia salvó a las suyas con una parada antológica tras una volea de la uruguaya que pudo haber sido el empate. Sin embargo, 40 minutos en Es Viver son muy largos, y Larissa y Faty calcaron la jugada del segundo para materializar el tercero a faltar de tan solo 15 segundos para el final y enloquecer al pabellón.