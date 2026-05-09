La Hybiza Race se estrena con éxito en su primera edición

Los amantes del entrenamiento híbrido en Ibiza han podido disfrutar de una nueva jornada repleta de pruebas, competición al máximo nivel y gran intensidad. Hybiza Race ha celebrado su primera edición en Ibiza en una competición que ha congregado a centenares competidores durante este sábado. Aunque algunas pruebas tuvieron que posponerse a causa de la granizada que cayó en el municipio, la jornada se llevó a cabo sin molestas interrupciones y con un gran número de protagonistas que tuvo que hacer frente a nueve pruebas de fuerza, velocidad y resistencia, además de diez carreras de 500 metros a través de un circuito extremo.

La ibicenca Noelia Pérez fue la principal protagonista durante toda la competición. La atleta se llevó el primer puesto en las tres categorías -individual, parejas y equipos- en las que compitió y volvió a confirmar por qué es una de las deportistas en mejor forma de la isla. En la prueba individual, Pérez se impuso con una crono de 37:11, seguida de Marta Real (38:54) y Alicia Vallcaneras (40:40). En parejas, Noelia y Tania Roig se impusieron con un sólido 29:33, por encima de Vallcaneras y Coll (32:09) y la pareja formada por Alves y Ríos (35:51). Finalmente, en la prueba por equipos conformados por cinco personas, Las Sin Frenos se coronaron tras cruzar la meta en 31:13, siete minutos menos que Team 7.3 (38:34) y Super nenas (39:32). «Ha sido una jornada bien completita. Me duele todo, pero estoy muy contenta», admitió Pérez a este diario tras su triple triunfo en la competición de entrenamiento híbrido.

En la categoría masculina individual, Pau Nacenta resultó vencedor con una marca de 30:24, superior a Toni Marí (32:26) y Adrián Martínez, tercero (32:54). La categoría por parejas tuvo como principales ganadores a Salvador Vázquez y Esteban Flor, que lograron un tiempo de 25:13 y fueron bastante superiores a los segundos, Adrián Martínez y Toni Marí (25:15), y la tercera pareja, conformada por Michael Fummo y Javier Zorrilla (26:09). En equipos, Y23 se llevó la primera posición con un 26:02, por encima de Búfalo Team (30:06) y Casi Llegamos (30:26), en la que fue una tarde de entrenamiento híbrido intensa, competitiva y deportiva entre todos los participantes.