La Formentera 4x10K por Equipos debuta con más de 400 corredores

Formentera estrenó este sábado con éxito la primera edición de la Formentera 4x10K por Equipos, una nueva cita deportiva que reunió a más de 400 corredores y corredoras en una jornada marcada por la participación, el ambiente festivo y el espíritu de equipo. La prueba, que nace con vocación de continuidad, supone una apuesta innovadora dentro del calendario deportivo de la isla al plantear una competición en la que el resultado no dependía únicamente del rendimiento individual, sino de la suma del esfuerzo de todos los integrantes de cada equipo.

El formato elegido fue uno de los principales atractivos de la prueba: equipos formados por cuatro integrantes, con una distancia de diez kilómetros para cada corredor. Una vez completados los recorridos individuales, la clasificación final se establecía a partir de la suma de los cuatro tiempos.

La salida tuvo lugar a las 18 horas desde el paseo de la Marina, en la Savina, mientras que la meta se situó en el Polideportivo Antoni Blanc de Sant Francesc Xavier. El recorrido, completamente cerrado al tráfico, combinó tramos urbanos e interurbanos, con zonas de asfalto y camino consolidado, lo que permitió a los corredores disfrutar de un circuito variado y seguro.

Adrián Guirado y Verónica Castro, líderes

En el plano individual, Adrián Guirado fue el primer corredor en cruzar la línea de meta, mientras que Verónica Castro fue la primera mujer en completar el recorrido. Sin embargo, el protagonismo de la jornada recayó en los equipos, ya que el elemento decisivo de la competición era el tiempo conjunto de sus cuatro componentes. En la categoría Empresa, la victoria fue para Trasmapi Taller. En la categoría Familia menos de 150 años, el primer puesto lo consiguió Team Tirado, mientras que en Familia más de 150 años se impuso Capi26.

En categoría femenina, las ganadoras fueron Menta Running Club, en menos de 100 años; Superhíbrides, en 101-150 años; Turbo Galline, en 151-200 años, y Trivoras, en más de 200 años. Por su parte, en categoría masculina, los vencedores fueron Los Marpiones, en menos de 100 años; Pep Toni i Ases, en 101-150 años, e Innova Team, en 151-200 años. La categoría mixta también contó con una destacada participación. Los equipos ganadores fueron KIKS, en menos de 100 años; BCS On Tour 2, en 101-150 años; Los Cardio-Optimist, en 151-200 años, y Las Balas de López, en más de 200 años.

La entrega de premios puso el broche final a una jornada deportiva que combinó competición, compañerismo y celebración. El acto contó con la presencia del presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas; el conseller de Deportes, Hugo Martínez; el conseller de Turismo, Artal Mayans; la directora de CaixaBank en Formentera, Lourdes Costa, y David Prior, en representación de Trasmapi. Con esta primera edición, la Formentera 4x10K por Equipos se incorpora al calendario deportivo insular como una propuesta novedosa, participativa y con capacidad para atraer tanto a corredores locales como a deportistas llegados de fuera de la isla