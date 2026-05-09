Final amargo para una temporada sobresaliente del Trasmapi HC Eivissa

El Trasmapi HC Eivissa bajó este sábado el telón a la temporada 2025/26 con una ajustada derrota por 28-27 en el Pabellón Municipal Diego Carrasco ante el Trops Málaga, un equipo ya descendido que llegaba a la última jornada con 18 derrotas consecutivas. Los andaluces lograron despedirse de la División de Honor Plata con una victoria ante su afición en un partido vibrante, de ritmo alto y con continuos intercambios de golpes, que sirvió como broche a una campaña histórica para el conjunto ibicenco.

El encuentro arrancó con mucha intensidad y con ambos equipos decididos a cerrar el curso con buen sabor de boca. El Trasmapi quería poner la guinda a una temporada sobresaliente, mientras que el Trops buscaba regalar una última alegría a su público antes de consumar su descenso. Los malagueños lograron la primera pequeña renta del partido en el minuto diez, cuando se escaparon con un 7-5, aunque los de Geno Tilves no perdieron la cara al choque y consiguieron igualar el marcador a falta de ocho minutos para el descanso.

El duelo era abierto y vistoso, con los ataques imponiéndose claramente a las defensas y con ambos equipos encontrando portería con facilidad. Sin nada en juego más allá del orgullo competitivo, el partido se convirtió en un intercambio constante de golpes del que salió mejor parado el conjunto andaluz, que alcanzó el intermedio con una ventaja de dos tantos (17-15).

El Trasmapi regresó de vestuarios con otra energía y en apenas dos minutos restableció la igualdad, sembrando la inquietud en el Diego Carrasco. Dani Bernárdez se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza para la defensa local, forzando numerosas acciones de siete metros que Biel Valera transformó con solvencia.

Reacción visitante en la segunda parte

La defensa ibicenca dio un paso al frente tras el descanso y, cuando el Trops lograba superar el entramado diseñado por Geno Tilves, aparecía Jorge Broto para sostener a los suyos. Ese crecimiento defensivo permitió al conjunto naranja darle la vuelta al marcador y colocarse por delante por primera vez en el partido. Los visitantes firmaron un arranque arrollador de segunda mitad, con ocho goles en los primeros diez minutos, lo que obligó al técnico local a detener el encuentro.

El tiempo muerto surtió efecto y reactivó al cuadro malagueño, que volvió a mover el balón con mayor fluidez y a encontrar soluciones ofensivas. Tilves también tuvo que pedir un tiempo muerto para frenar la reacción local. El partido entró entonces en una fase de máxima igualdad, con alternancias en el marcador y pequeños errores por parte de ambos equipos, aunque siempre con las espadas en todo lo alto.

En el tramo decisivo, el Trasmapi se sostuvo gracias al talento de Chychykalo y al empuje de Dani Bernárdez, que siguió sacando petróleo en cada acción ofensiva. Sin embargo, Biel Valera erró un lanzamiento de siete metros que habría supuesto el empate a falta de dos minutos y medio para el final.

Aun así, los ibicencos dispusieron de una última posesión para rescatar un punto, pero el lanzamiento final de Basualdo fue detenido por el guardameta local, que aseguró la victoria del Trops Málaga por 28-27.

Pese a la derrota, el tropiezo no empaña en absoluto la magnífica temporada firmada por el Trasmapi HC Eivissa, que concluye el campeonato en una meritoria sexta posición con 34 puntos, consolidándose como uno de los equipos más competitivos de la categoría y cerrando un curso para enmarcar. En el apartado anotador destacaron Melgar, con siete goles, y Moya, con cinco, por parte local, mientras que en el conjunto ibicenco los máximos realizadores fueron Biel Valera, con seis tantos, y Basualdo, con cinco.