Los equipos pitiusos echan el cierre a la temporada en Tercera RFEF

SD Portmany, SD Formentera, Inter Ibiza y Peña Deportiva despiden la última jornada del Grupo 11 de Tercera RFEF este domingo a las 12 horas, en un horario unificado en el que ya está todo decidido y en el que los equipos pitiusos buscarán cerrar con buenas sensaciones.

Los de la Villa del Río recibirán a la UD Collerense en el Municipal de Santa Eulalia con el objetivo de sumar un nuevo triunfo, semanas antes de disputar el play off de ascenso a Segunda RFEF. El conjunto de Ramiro González, tercero con 65 puntos, buscará resarcirse de la derrota sufrida el pasado fin de semana ante el CE Santanyí por 2-1 y reencontrarse con la senda de la victoria.

Por su parte, el cuadro formenterense visitará al CD Llosetense, quinto clasificado con seis puntos más que los pitiusos. Aunque el grupo entrenado por Maikel Romero ya no podrá alcanzar puestos de play off, tendrá la oportunidad de reivindicarse ante el que ha sido uno de sus principales rivales por la consecución de posiciones de promoción.

El Inter Ibiza pondrá el broche a una temporada histórica

El Inter Ibiza, solo un puesto por debajo de los de Formentera, se medirá a otro de los combinados que han logrado certificar su presencia en los play off por poco: el CE Constància. Los pitiusos quieren dar la sorpresa en tierras mallorquinas y despedir la campaña con otros tres puntos, en la que ha sido una temporada histórica y que promete más alegrías durante los próximos años.

Finalmente, la SD Portmany despedirá un año complicado con la tranquilidad de no tener que jugarse la permanencia en la última jornada. Los sanantonienses se verán las caras ante el colista, el Rotlet Molinar, y buscarán cerrar la temporada con mejores sensaciones que las que se han visto últimamente en el Municipal de Sant Antoni, donde el equipo solo ha sumado tres victorias en lo que va de año.

Ya está todo preparado para que ruede el balón en la última jornada del Grupo 11 de Tercera RFEF, donde los equipos pitiusos buscarán cerrar con una sonrisa una temporada de altibajos y en la que, si la Peña no certifica su ascenso, permanecerán un año más.