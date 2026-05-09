Un Class Sant Antoni imperial fulmina al Morón y otea la final para subir a Primera FEB

El Class Bàsquet Sant Antoni está un poco más cerca de jugar la eliminatoria definitiva de la fase de ascenso a la Primera FEB. El equipo sanantoniense borró este sábado de la pista al Starlabs Morón, al que batió por 67-98 en el partido de ida de la segunda ronda del ‘play-off’ de ascenso de Segunda FEB, disputado en el Pabellón Alameda. Los isleños, salvo catástrofe, tocan con la punta de los dedos la ronda definitiva, pero falta rematar el trabajo el próximo fin de semana en casa. El Pabellón Siroko Sa Pedrera tiene que ser una fiesta.

El Starlabs aguantó sólo el primer cuarto, para luego ser sometido por un equipo que ha llegado a este tramo decisivo en un estado de forma y de confianza espectacular. Tocaba ganar, para poner de cara la eliminatoria, pero también para hacer desaparecer los fantasmas del pasado. Hace dos años, el Class perdió en Morón y luego se quedó sin ascenso en Sa Pedrera.

Ahora lo tiene todo de cara para jugar su tercera final consecutiva. En grande se lo pasaron los aficionados que acompañaron al equipo en tierras andaluzas, pero también los alrededor de 120 que siguieron el partido desde el pabellón sanantoniense, donde el club ibicenco montó varias pantallas para ver la retransmisión.

En el Pabellón Alameda el Sant Antoni fue una máquina casi perfecta. Un equipo brillante, en el que seis de sus jugadores estuvieron por encima de los 10 puntos. Todos los que jugaron pusieron su granito de arena para vencer. La palabra equipo en su máxima expresión. Pero el MVP fue para Kai Johnson. El estadounidense acabó con una valoración de 26, merced a sus 16 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 4 balones recuperados. Mientras, en el Morón el líder anotador fue Javier Marín (14 puntos con un 20 de valoración).

Stoilov abrió el marcador con un 0-2, aunque los locales le dieron pronto la vuelta. El conjunto sevillano estuvo más entonado en el global del primer cuarto. El Class no defendió como en otras ocasiones, mientras que el Morón tuvo bastante acierto con los triples. Un parcial de 4/7 desde los 6,75 metros alumbró a los locales, mientras que los ibicencos se encomendaron al poderío interior de Stoilov y al acierto de Johnson. Tras los primeros diez minutos de juego, el Morón vencía por 22-16.

Cambiaron las tornas en el segundo cuarto. La escuadra entrenada por Josep Maria Berrocal fue más agresiva atrás e interpretó mejor el juego de ataque. La consecuencia fue un parcial de 0-6 (con puntos de Solarin, Zizic y Stoilov) para empatar el encuentro (22-22).

La igualdad se mantuvo en los siguientes minutos, pero el Sant Antoni imponía su físico bajo la pintura. El equipo ibicenco no perdió la compostura y esperó su momento para darle la vuelta a la tortilla. Fue Johnson, quien con un triplazo, puso por delante a los isleños (31-32). Raúl Silva, entrenador del Morón, pidió tiempo muerto para frenar la escalada visitante.

No sirvió de nada, porque el Class siguió fresco, defendiendo con intensidad y anotando con cierta facilidad. Apareció, además, la figura de Rodrigo Gómez, exjugador del Morón, que anotó dos triples para catapultar a su equipo. Los locales empezaban a estar más desacertados, circunstancia que aprovecharon los ibicencos para escaparse en el marcador. Una canasta de Solarin y otra de Johnson pusieron el 34-42, lo que obligó al técnico local a pedir un nuevo tiempo muerto. De ahí al final del cuarto, el Class se mantuvo firme y se fue al descanso dominando (40-46), con una canasta sobre la bocina de Gómez.

El Sant Antoni rompió el partido tras el descanso

En la vuelta a la pista, ya en el tercer cuarto, el Class empezó a imponer su ley. Dos puntos de Paz abrieron las hostilidades (40-48). La mala noticia para los ibicencos es que Stoilov y Zizic vieron la tercera falta personal muy pronto. El internacional búlgaro se fue al banquillo y el montenegrino se quedó en pista. Y fue este último el que destrozó al adversario. Se peleó bajo los aros, cogió rebotes y metió puntos. El pívot estuvo majestuoso. Aprovechó su momento, como hiciera también en la vuelta frente al Cáceres.

Los isleños se escaparon en el marcador. Poco a poco, fueron minando la moral del Morón. El Class legó a estar 20 puntos arriba (54-74) tras un triple de Solarin, pero terminó el penúltimo cuarto con una renta de +18 (57-75).

En el último acto, el Sant Antoni supo aguantar el tipo y jugar con la ansiedad del Morón. Un triple de Gantt amplió la renta ‘portmanyina’ hasta los 22 puntos (61-83). Los sevillanos estaban a punto de caer a la lona y una canasta de dos de Solarin fue un nuevo golpe (61-85) prácticamente definitivo. Los de Berrocal olieron la sangre y no aflojaron. Un triple de Gantt estableció el 63-88. Espectacular.

Los segundos pasaban y el Class no se descomponía. Con una canasta de Blat, los isleños se escaparon hasta el 65-91. El equipo balear se dirigía con rumbo firme hacia la victoria. Un triunfo que se cerró con un contundente marcador de 67-98. El próximo sábado, a las 20.15 horas en el Pabellón Siroko Sa Pedrera, se jugará el partido de vuelta. El equipo pitiuso ya otea la eliminatoria final de la fase de ascenso a Primera FEB, pero falta terminar el trabajo.