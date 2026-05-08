El Trasmapi echa el telón a una gran temporada

El Trasmapi HC Eivissa pondrá este sábado (19 horas, Pabellón Ciudad Jardín) el broche final a una temporada histórica visitando al Trops Málaga, un conjunto ya descendido y que atraviesa una dinámica dramática en este tramo final del campeonato.

El equipo de Geno Tilves, sexto clasificado con 34 puntos, cerrará un curso sobresaliente en el que llegó con opciones reales de disputar el ‘play-off’ de ascenso prácticamente hasta las últimas jornadas. Los pitiusos afrontan la última jornada con el objetivo de despedir la temporada con buen sabor de boca y sumar un último triunfo que premie el esfuerzo realizado durante todo el curso. El Trasmapi llega además después de lograr una victoria de orgullo el pasado fin de semana en Sa Blanca Dona ante Oviedo, en el último encuentro del año frente a su afición.

Enfrente del HC Eivissa estará un Málaga completamente desahuciado, penúltimo clasificado y convertido desde hace meses en un equipo prácticamente sin margen de reacción. Los andaluces no ganan un partido desde el pasado 6 de diciembre y acumulan la friolera de 18 derrotas consecutivas, una racha que les ha condenado matemáticamente al descenso a Primera Nacional.