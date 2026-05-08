Sant Antoni destina 280.000 euros a subvenciones para clubes deportivos, un 12 % más que el año anterior

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Sant Antoni ha aprobado las bases y la convocatoria anual de subvenciones para clubes deportivos del municipio correspondientes al año 2025, con una partida total de 280.000 euros, lo que supone un incremento del 12 % respecto al ejercicio anterior. Estas ayudas tienen como objetivo "fomentar el deporte federado en todas sus actividades y competiciones, promover el asociacionismo deportivo, así como promover las ayudas públicas en el ámbito de la actividad física y el deporte".

El concejal de Deportes, Daniel Sánchez, ha destacado que “desde el Ayuntamiento seguimos reforzando nuestro compromiso con el deporte local y con los clubes, que realizan una labor fundamental tanto en la formación deportiva como en la transmisión de valores entre los jóvenes del municipio”. Sánchez ha señalado que “el incremento de esta partida permitirá continuar apoyando el crecimiento de las entidades deportivas, contribuyendo así a consolidar a Sant Antoni como un referente en el ámbito deportivo”.

La convocatoria se divide en dos líneas de ayudas. La línea uno está destinada a clubes deportivos cuya actividad principal sea un deporte individual, mientras que la línea dos se dirige a clubes que practican deportes colectivos. Podrán acceder a estas subvenciones las entidades sin ánimo de lucro constituidas e inscritas legalmente en el Registro de Entidades Deportivas del Govern de les Illes Balears que acrediten tener su domicilio social y desarrollar su actividad deportiva en el municipio de Sant Antoni.

Entre los criterios de valoración para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta el número de deportistas federados, la existencia de escuelas de iniciación, la participación en campeonatos o ligas oficiales de ámbito insular, autonómico o nacional, disponer de técnicos con licencia en vigor y el número de deportistas con discapacidad.

Becas para deportistas individuales

Por otra parte, también se ha abierto el plazo para solicitar las becas destinadas a deportistas individuales del municipio por los méritos deportivos obtenidos durante el año 2025. Para esta convocatoria se destina una partida de 13.000 euros, de los cuales 8.500 euros se dirigirán a deportistas de hasta 17 años y los 4.500 euros restantes a deportistas mayores de edad. En total, está previsto conceder ayudas a 22 deportistas: 15 en categoría joven y 7 en categoría adulta.

El objetivo de estas subvenciones es apoyar la progresión de los deportistas que, con sus logros, contribuyen a promocionar el nombre de Sant Antoni a nivel nacional e internacional. Los criterios de valoración puntuarán los méritos deportivos obtenidos en 2025, diferenciando entre categoría joven y adulta. Para ambas convocatorias, el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 8 al 28 de mayo a través de los trámites habilitados en la sede electrónica del Ayuntamiento de Sant Antoni. En el caso de las ayudas para deportistas individuales, las solicitudes también podrán presentarse de forma presencial en el registro del Ayuntamiento.