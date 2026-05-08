La Ibiza Media Maratón ya tiene fecha para 2027

La cuenta atrás ya ha comenzado. La Ibiza Media Maratón regresará el próximo 3 de abril de 2027 tras firmar en 2026 la edición "más exitosa de su historia", consolidándose como uno de los "grandes eventos deportivos y turísticos de la primavera" en España. La pasada edición reunió a 4.500 participantes y volvió a agotar inscripciones semanas antes de la celebración de la prueba, confirmando el enorme crecimiento y la proyección internacional del evento. Un éxito que no solo se reflejó en los números, sino también en el ambiente vivido durante todo el fin de semana en la isla.

Uno de los grandes hitos de 2026 fue alcanzar prácticamente la paridad de participación entre hombres y mujeres, un "dato histórico" para la prueba y una "muestra de la evolución" que está viviendo el running popular en los últimos años. Con el anuncio oficial de la nueva fecha, la organización ya trabaja en una edición 2027 que llegará acompañada de "importantes novedades" que se presentarán próximamente y que buscarán "seguir elevando la experiencia de corredores, acompañantes y público".

Además, la Ibiza Media Maratón continuará manteniendo una de sus principales señas de identidad: una organización 100% local liderada por el club ibicenco AD Ibiza Half Triathlon, entidad con una amplia experiencia en la creación y gestión de eventos deportivos en la isla. El evento seguirá contando también con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Ibiza, el Ajuntament de Sant Josep y el Consell de Eivissa, cuyo respaldo resulta "clave" para continuar impulsando un evento que "combina deporte, promoción turística y dinamización económica" para la isla.

“Queremos seguir creciendo, pero sin perder nuestra esencia. Ibiza tiene algo especial y queremos que cada corredor sienta que participa en un evento auténtico, cuidado y conectado con la isla”, destacan desde la organización. Con un "recorrido único, el atractivo de correr en Ibiza y un ambiente que mezcla deporte, turismo y estilo de vida mediterráneo", la prueba apunta nuevamente a convertirse en una de las "carreras más demandadas del calendario nacional e internacional". Las inscripciones y nuevas novedades sobre la Ibiza Media Maratón de 2027 se anunciarán próximamente a través de los canales oficiales del evento.