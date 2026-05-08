Ian, el pequeño gigante de la UD Ibiza

Con unos guantes casi más grandes que sus manos y una seguridad impropia de su edad, Ian Méndez Sebarroja (Ibiza, 5 de abril de 2018) se ha convertido en uno de esos nombres que empiezan a apuntar los ojeadores y a sonar con fuerza en el fútbol base ibicenco. Con solo siete años, este portero prebenjamín de segundo año de la UD Ibiza juega habitualmente con benjamines de primer año (niños un año mayores) en un equipo que, además, compite en una categoría superior, frente a rivales de hasta nueve años. Un salto doble que a Ian no le pesa, sino que le motiva.

Porque su historia no es casual. Llegó al club en su primer año de prebenjamín y, desde entonces, empezó a subir de forma puntual cuando faltaba el portero de los mayores. Pero todo cambió esta temporada, cuando, sin un guardameta fijo en ese equipo, le propusieron dar un paso más: jugar con los dos conjuntos. A muchos chavales les temblarían las piernas. Ian no se lo pensó. A día de hoy entrena de lunes a viernes y compite los fines de semana con ambos equipos, respirando fútbol prácticamente cada día y asumiendo un reto poco habitual a su edad, al que responde con una naturalidad sorprendente bajo palos.

Ian, en una llamada telefónica con Diario de Ibiza, reconoce que la portería siempre fue la posición que más le llamó la atención. Explica que un día la probó en el patio del colegio, le gustó y desde entonces quiso ser portero. «Lo que más me gusta es hacer paradas», asegura. Pese a jugar habitualmente con niños dos años mayores que él, el joven guardameta admite que dentro del campo no piensa en la diferencia de edad. «Es como si jugase con gente de mi misma edad. Solo pienso en parar lo máximo posible para ayudar al equipo a ganar», comenta.

El futbolista de la UD Ibiza también destaca que lo que más disfruta bajo palos es «parar y divertirse», además de reconocer que es un portero al que le gusta ordenar a sus compañeros. «Sobre todo en los córners y en las faltas, para que estén bien colocados», explica. En cuanto a referentes, Ian asegura que sigue mucho a Courtois, aunque el portero al que sueña parecerse es Iker Casillas, su gran ídolo. El pequeño guardameta también recuerda con especial cariño la conquista de la Copa de Ibiza y Formentera de la pasada temporada, el momento que más ha disfrutado hasta ahora en un campo de fútbol.

Sobre las sensaciones que vive durante los partidos, Ian tiene claro cuál es la mejor. «Hacer una parada al final del partido y que el equipo gane gracias a esa parada, porque todos mis compañeros vienen a felicitarme», afirma. Aunque tiene claro que su sitio está en la portería, asegura entre risas que también aceptaría jugar de delantero si el entrenador se lo pidiera. De hecho, recuerda que ya lo hizo en una ocasión, en un partido que su equipo ganaba con claridad y en el que todos sus compañeros querían ponerse bajo palos. «Jugué arriba y marqué un gol», cuenta divertido, antes de admitir que «mejor de portero».

Su progresión no ha pasado desapercibida. Ian ha sido seleccionado para disputar del 25 al 28 de junio la Costa Girona Cup, un prestigioso torneo internacional organizado por el Girona FC y Endeka Sports en el que participan algunas de las mejores canteras del mundo, como el Real Madrid, el FC Barcelona, el Manchester City, el Liverpool, la Roma o la Juventus, entre otros grandes clubes europeos. El joven guardameta ibicenco ha sido elegido dentro de una selección formada por niños de todo el territorio nacional y competirá tanto con jugadores de su edad como en una categoría superior, algo a lo que, viendo su trayectoria, ya parece más que acostumbrado.

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Ian sigue creciendo partido a partido, disfrutando del fútbol como debe hacerlo un niño: con ilusión y sin miedo. De momento, ya ha demostrado que lo suyo con la portería no es casualidad. El tiempo dirá hasta dónde puede llegar, pero lo que está claro es que en Can Misses ya asoma un portero con mucho futuro, y también un presente que empieza a llamar la atención.